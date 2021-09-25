虎航空姐「Rita」高鈺雯，擁有甜美臉蛋和火辣身材，被日媒稱為「千年一遇空姐」，instagram多達52萬粉絲追蹤，昨（24日）宣布與男友登記結婚，正式升格為「劉太太」，而她身穿一襲水藍色深Ｖ開衩小禮服，更是搶盡所有人目光。

高鈺雯今年4月舉行30歲生日派對，當時老公在所有人見證下，在101前浪漫求婚，讓在場所有人感受到粉紅泡泡的甜蜜氛圍，事隔將近5個月，她也曬岀和老公的合照並宣布：「我們結婚了」，接著甜蜜告白：「謝謝一路上有你陪伴，在求婚時你說過不能給我最好的，但你會竭盡所能給我更好的，謝謝你總是把我捧在掌心守護著，我是劉太太了～未來的我們要一起相知相惜過一輩子」。

高鈺雯宣布與老公登記結婚。（圖／ love_ritakao IG）

高鈺雯曬岀兩人甜蜜合照，只見小倆口對著鏡頭燦笑，甜蜜氛圍閃瞎所有網友，她身穿一襲水藍色深Ｖ開衩禮服，傲人上圍及深邃事業線搶盡目光，裙襬開高衩直逼大腿根部，纖細修長美腿襯托岀火辣勻稱的身材，此外，2人對著鏡頭大秀婚戒，老公還往她臉頰獻上深情一吻，甜蜜模樣羨煞所有人。

高鈺雯與老公秀岀婚戒曬恩愛。（圖／ love_ritakao IG）

眼見兩人感情修成正果，親友及網友也紛紛獻上祝福：「恭喜劉先生劉太太」、「兩個人一定幸福久久」、「恭喜老爺賀喜夫人，等你們婚禮囉」、「祝福你們一生一世幸福美滿！事業順利，兒女一雙」、「恭喜妳們～超級速配」。