中興警分局與校方宣示打造校園安全三心，「警察用心、家長放心、孩子安心」，讓孩子有個安全、優質的學習環境。（民眾提供／盧金足南投傳真）

南投縣府警察局中興分局與轄區內學校舉行「校園安全座談會」，研訂持續精進維護校園安全作為。（民眾提供／盧金足南投傳真）

防疫優先，校園安全也上緊發條，南投縣政府警察局中興分局分局長洪政崴強調，維護校園學生安全，為中興警分局重點工作，為防範校園內外發生暴力、杜絕毒品於校園之外等犯罪事件，員警及社區巡守隊平時即針對統計的每日下午4時到6時，容易發生少年犯罪的重點時段，加強定點巡守，強化與校外會聯巡勤務作為，諮詢校園安全預警情資蒐報，嚇阻不法行為，預防危害校安事件發生。

為校園安全把關，南投縣府警察局中興分局與國立南投特殊教育學校、南投中興高（國）中、營北國中等高、國中、小學等9所校長、主任、組長及分局各級幹部，24日在中興警分局會議室，舉行110學年度第1學期「校園安全座談會」，研訂持續精進維護校園安全作為。

為建立友善校園，建構無毒校園環境，保護學生免於被害，加強校園及周邊環境安全等工作，邀集各校開會溝通協調防範校園風險，提供學子安全學習環境，會中各校代表踴躍提出建言，並感謝中興分局員警對於校園安全、交通疏導的協助。

洪政崴要求各派出所所長，對於學校的建議事項應全力配合協助、強化與學校間聯繫網絡，增加巡邏密度，提高見警率，也要求勤區同仁應主動與學校聯繫、交換校安訊息情資，建立的聯繫通報及安全檢測機制。

此外，新學期開學後要再協助校方逐一檢視校園周邊安全走廊、寄宿學校學生宿舍等照明設備、監視系統及調整鏡頭角度，避免視線死角，希望所轄各學校師生能在安全無虞的環境下教學、學習，保護自己免於危險外，也可讓學生家長放心。

學生自我保護的觀念也是校園安全重要一環，中興警分局表示，持續積極至轄內學校進行校園安全宣導，共同打造校園安全三心，「警察用心、家長放心、孩子安心」，讓孩子有個安全、優質的學習環境。