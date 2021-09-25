疫情雖然已經漸趨穩定，民眾都已經回復正常上班、上課的狀態，但學校還是有彈性多元教學模式，以應付疫情的變化而需要遠距學習的情況，而各大品牌也陸續在本月推出全新平板，像是小米的Xiaomi Pad 5、華為的MatePad 11，以及Lenovo的Tab P11 Plus，均是好入手、萬元中間價格帶的新品，不僅對學生來說學習也方便，父母入手也不心疼。

小米日前在全球新品發布會中推出了全新的Xiaomi Pad 5，主打真正一體化的生產力工作站的強大功能，預計本周三（29日）將在台灣正式發表。（小米提供）

小米日前在全球新品發布會中推出了全新的Xiaomi Pad 5，採用了支援Dolby Vision的11吋WQHD+ 120Hz螢幕，以及Dolby Atmos沉浸式模式的大型4組揚聲器，以帶來更佳的視聽體驗以外，硬體上也搭載了高通驍龍860處理器，還有1300萬像素的主鏡頭、支援1080p錄影的800萬像素前鏡頭，在學習、工作或娛樂上都能滿足使用者的需求，加上支援4096壓感、240Hz觸控採樣率，還有實體快捷鍵的Xiaomi Smart Pen，在使用上能更直覺作書寫筆記、切換筆的功能等，預計本周三（29日）將在台灣正式發表。

華為的MatePad 11，推出了沉穩曜石灰色，定價1萬4990元；30日前於指定門市購買即享多重優惠。（華為提供）

而華為的MatePad 11，同樣跟上了120Hz更新率的大趨勢全面螢幕，也搭載DCI-P3廣色域、2560 x 1600全高清解析度，加上高通驍龍865處理器，因此在使用全新的使用介面、智慧多視窗功能時，同時開啟最多4個APP也不怕卡頓，而且還推出了第二代具隱身觸控的M-Pencil手寫筆，支援4096級精準壓感、2 ms低延遲，按兩下也能切換橡皮擦與筆刷，再配上獲德國萊茵TÜV雙重認證，硬體級的低藍光設計，對於學生長時間使用也更舒適；30日前享首購送原廠皮套，以及登錄送第二年延長保固等優惠。

Lenovo Tab P11 Plus，定價1萬2990元，可享「親子天下有聲故事書」1個月免費體驗。（Lenovo提供）

至於Lenovo的Tab P11 Plus更是對準學生的需求，以超輕薄金屬與玻璃纖維混合機身僅490g，搭載了MediaTek Helio G90T八核心處理器，能夠處理更複雜的工作及遊戲等，更擁有11吋 IPS顯示器及4x喇叭及Dolby Atmos音效認證，還有800萬畫素的前相機及主動降噪功能，再配上2合1鍵盤套件、Lenovo Precision Pen 2，在遠距學習時就更得心應手，而且螢幕也支援德國萊因TÜV低藍光護眼認證的護眼模式，家長也更放心孩子使用；30日前於指定通路買就送Lenovo頸掛式藍牙耳機。