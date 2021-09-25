特斯拉執行長馬斯克年初曬出與兒子合照。（翻攝Elon Musk推特）

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）與加拿大歌手女友格萊姆斯（Grimes）3年情玩完了！

PageSix獨家報導，馬斯克證實與女友處於「半分居」狀態，但兩人保持良好的關係，還說「我們仍然彼此相愛、也經常碰面，並繼續共同撫養1歲的兒子「X Æ A-12 Musk」。

馬斯克透露分手原因，主要是他在特斯拉和SpaceX的工作，讓他必須長時間在德州或是在全球各地出差奔走，而女友的工作地點在洛杉磯，才讓兩人聚少離多。不過馬斯克強調，「她現在和我住在一起，而X寶寶就在隔壁房間。」

50歲的馬斯克與33歲歌手格萊姆斯在2018年5月的一場聚會認識而交往，並在去年5月生下兒子，取名「X Æ A-12 Musk」，如今就驚傳分手，但兩人會共同撫養X寶寶。

此前，馬斯克離過3次婚、有5個兒子。他最早與作家Justine Wilson結婚，並生下5個兒子；2010年、2013年同時與女演員Talulah Riley結了兩次婚，最後都離婚收場。