今年中秋節出現超圓月亮，基隆市政府邀請民眾至基隆外木山，拍攝期間限定的絕美燈塔懸日景觀，只要將「燈塔懸日美照」上傳至基隆旅遊網臉書粉絲專頁即可參加抽獎活動，活動即日起至9月27日止，將抽中郵輪頸枕、正濱漁港色彩屋積木名片架等好禮。

觀光及城市行銷處處長曾姿雯表示，基隆外木山海岸一直是受到許多攝影師喜愛的日出景點之一，今年更是特別，從中秋節開始至9月27日清晨5時許，可欣賞到從燈塔正中央升起的太陽，此時的海面上也撒滿溫暖的橘紅晨光，形成絕美的日出畫面。

曾姿雯說，為鼓勵民眾來欣賞期間限定景色，邀請大家按照抽獎步驟，將自己拍攝的外木山懸日美照上傳至基隆旅遊網臉書粉絲專頁，獎品內容為超可愛的兩用郵輪頸枕、抽出3名，以及正濱漁港色彩屋造型的精美積木名片架、抽出7名。

外木山懸日美照抽獎活動，即日起至9月27日23時59分截止，邀請粉絲先至基隆旅遊網臉書粉絲專頁以及活動貼文按讚分享，並上傳自己所拍攝的外木山燈塔懸日美照並且輸入自己所拍攝的時間，完成上述步驟後，即可獲得抽獎資格。

曾姿雯提到，欣賞完外木山日出後，可利用台灣好行濱海奇基線回基隆市區，來一客基隆道地的早餐－餛飩湯搭配乾麵或手工蔥油餅，再到正濱漁港色彩屋、和平島、望幽谷、潮境公園體會基隆之美，享用廟口夜市美食，凌晨還可至崁仔頂漁市感受此起彼落的熱鬧叫賣，最後用一碗鮮魚湯結束青春熱血的追日之旅，享受基隆24小時不斷電的魅力。