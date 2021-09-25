一名領有輕度精神障礙手冊的女子，去年到彰化探視姐姐及外甥，當晚與姐姐一家人共宿一房，並留宿，但姐夫當晚竟先與妻子做愛後，裸體翻下床欲性侵小姨子並猥褻，小姨子不斷抗拒，姐夫還大言不慚說「妳不會做愛，我跟妳姐姐當面做愛給妳看」又翻上床與妻子翻雲覆雨，事後小姨子躲進廚房，姐夫仍不放棄尾隨猥褻，最後以失敗收場。小姨子一怒逃離姐姐住處報警，一審遭依判3年10月，經上訴後，二審以他已與被害人達成和解，改判刑2年，緩刑5年。可上訴。

根據判決書記載，A女領有輕度身心障礙手冊，於民國109年5月17日前往彰化探視姐姐及外甥並借宿，但是姐夫在就寢後，看到打地舖的小姨子，不顧老婆也躺在旁邊，竟脫光衣服，強迫小姨子替他口交，但遭到抗拒。

但姐夫仍不收手，又以腳壓住小姨子大腿後觸摸下體及胸部猥褻，但A女仍持續抵抗推開，姐夫竟然說，「妳不會做愛，我跟妳姐姐當面做愛給妳看」，於是爬上床和老婆做愛。

小姨子這時不想觀看，立即跑到廚房躲避，但姐夫卻尾隨下樓，並在1樓廚房，將小姨子壓在牆上強脫內褲對其上下其手猥褻，遭到小姨子不斷叫罵、踢擋抗拒，此舉引怒姐夫，竟然對她毆打恐嚇，最後因小姨子極力抵抗，姐夫無法得逞只好放棄回房，小姨子事後趁一家熟睡時逃離住處，聯絡友人協助返家，並報警處理。

A女的姐姐作證時說，「妹妹來我家過夜，和我們夫妻、小孩睡同一間房，當晚2樓我先生衣褲脫光跟我做愛給她看，丈夫本來想跟妹妹做愛，但妹妹不願意，所以他才找我做愛，妹妹後來跑到樓下，丈夫也跟著下去，妹妹天亮才離開，我醒來時她已經不在，我有打電話給她，她說她嚇到不敢住在這裡。」

A女事後身心受創，出庭時也證稱，「我本來是輕度的，報警後我再去看醫生，醫生看我情緒越來越嚴重，叫我改申請成重度的手冊，因為這件事害我藥越吃越多，我吃恐慌症的藥、放輕鬆的藥還有情緒的藥，每晚都不能睡且做惡夢。」

一審姐夫遭判3年10月，經上訴後，高院法官審理後認為，男方沒有前科紀錄，本件念其因一時短於思慮犯罪，經此教訓後，當知所警惕，且斟酌其犯行尚屬未遂階段，犯後均坦承犯行，且已與小姨子和解賠償完畢，認為尚無施以自由刑執行之必要，可先給予適當之社會處遇，以期其能有效回歸社會，以暫不執行為適當，改判刑2年，緩刑5年。可上訴。