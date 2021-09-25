美國蘋果公司推出的年度旗艦新機iPhone 13在昨（24日）開賣，不少人還沒收到貨，就有果粉拿到後太興奮，不小心手滑將新機給摔碎了，畫面曝光讓網友直呼，「多麼痛的領悟！」

綜合陸媒報導，有大陸果粉透露，剛入手了粉色的iPhone 13，「懷著激動的心情，在大雨中等待快遞的到來，歷經艱難小心翼翼拿到心愛的粉色iPhone 13後正拆封，一不小心，啪嘰一聲，我...」。

網路上也有不少網友開箱iPhone 13卻意外摔碎的災情傳出。（圖／翻攝自微博）

因為一時手滑，原PO竟將新機摔到地上，並且砸到一顆小石頭，導致正面螢幕被摔出了一個明顯的坑洞，讓其他網友看了心疼不已，紛紛留言直呼「全球首摔」、「多麼痛的領悟！這是不是你這個月工資的全部？」

不過原PO透露，幸好事前他早已買了AppleCare+，能延長設備保固，目前已向客服聯繫。此外，網路上也有不少「開箱摔碎」的災情，另一名網友則是不慎摔到新機背面，背殼瞬間破碎，裂痕像蜘蛛網一樣。

台灣各大電信業者昨同步開賣iPhone 13系列，雖然首賣會場僅有零星果粉排隊，盤價甚至開跌，但下午過後購機民眾湧現，各家電信門市及德誼等授權經銷商專櫃陸續出現人潮。電信五雄普遍認為蘋果今年訂價策略突出，不僅預購量有過之而無不及，更有機會出現長尾效應，整體換機力道將超越去年的iPhone 12。