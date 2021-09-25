林口交流道昨（24）發生1起追撞事故，1輛黑色轎車行駛國道上，疑似未注意前方車陣堵塞停駛，竟猛烈撞向前方車輛，前座2顆安全氣囊當場爆開，不過前車的行車紀錄器影像曝光後，更叫網友憤怒的是，安全氣囊炸開的瞬間還發看見駕駛正滑著手機，手機當場被方向盤與安全氣囊夾住，網友怒批「再滑啊！」

YouTube頻道「狂爆料服務站」日前公開1段轎車後方行車紀錄器影像，影片中轎車於昨（24日）行駛在國道上，不過因前方塞車於是緩慢減速至停下，沒想到後方1輛黑色轎車竟直直衝向前方、絲毫未減速下撞上前車車尾，猛烈撞擊力道讓前座2人的安全氣囊炸開。

高速衝撞前車安全氣囊全炸開 影像曝光網傻了：駕駛在滑手機

不過影片中引起網友關注的，是黑車駕駛遭彈出的安全氣囊撲向臉部時，他的左手竟「拿著1支手機」，影片中可清楚看到手機夾在安全氣囊與方向盤之間，網友留言說「注意看這位追撞擺爛駕駛，手機就拿在手上，在滑嘛」、「19～2秒安全氣囊直接把拿手機的手夾住了」、「要玩手機也換一台有ACC跟車主動煞停的吧」。

其他網友留言說，「這麼老的車氣囊還會炸喔，不錯喔」、「也說明了配備自動煞停車輛的重要性」、「後方行車紀錄器也蠻重要的」；根據「道路交通管理處罰條例第31條之1修正草案」，駕駛人於道路行駛時，禁止以手持方式使用行動電話、電腦或其他類似功能的裝置，進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全行為者，汽車處新台幣3000元罰鍰、機車處1000元罰鍰，若因此發生交通事故，更將被認定為「危險駕駛」。