據加拿大媒體24日報導，隨著華為財務長孟晚舟獲釋，加拿大總理杜魯道也證實，自2018年12月以來持續為中國大陸居留的2名加拿大人史佩弗（Michael Spavor）和康明凱（Michael Kovrig），也已獲釋並踏上返回加拿大之路。

報導中指出，儘管北京始終強調兩案之間沒有任何關係；但自孟晚舟遭逮捕之後，美國與中國大陸關係嚴重惡化，並導致一系列的影響。其中，又以史佩弗與康明凱遭逮捕最為人關注。大陸曾不斷暗示，如果孟能夠獲釋，這2人將能「受益」。

報導還表示，如今孟晚舟簽署緩起訴協議，成為兩人獲釋的關鍵一步。康明凱為加拿大外交官，也是「國際危機組織」（International Crisis Group ）的東北亞高級顧問，該組織為致力於和平的非政府組織。

大陸外交部發言人陸慷先前宣稱，國際危機組織在大陸沒有備案，故康明凱在大陸從事未經註冊的「相關活動」，「已違反了中國的境外非政府組織(NGO)活動管理法」。

大陸於2017年1月1日實施《境外非政府組織（NGO）境內活動管理法》。其中規範境外非政府組織，包括慈善及環保團體，來到大陸時要向警方申請登記，方可進行各種活動，而警方有權調查這些機構。

史佩弗則是1名試圖與北韓建立商業往來的企業家，他與康明凱於2018年12月10日遭大陸政府居留。

2021年稍早，2人都在大陸法院判決從事間諜活動。不過，加拿大與其盟國都指控，審判過程是在封閉的司法系統中進行，大陸檢方更是以虛假不實的罪名，任意拘留加拿大公民，完全不負任何責任。

對此，北京完全駁斥，並指責加拿大成為美國的走狗，還要求其釋放孟晚舟；大陸強調，美國的舉措不過是阻止華為在市場上的主導地位。