國民黨本會期取得之召委席次。（圖／取自李貴敏臉書）

國民黨立委李貴敏23日當選立法院財政委員會召集委員，她表示，這會期是預算會期，財政委員會的責任格外重大，她已發現政府債務與財政愈來愈吃緊，這肇因於內閣花錢模式與特別預算編列的失控，導致舉債空間距公債法規定上限所剩無幾，幾乎每個嬰兒剛出生就要背負近25萬國債；她警告民進黨，身為召委她不會退縮，絕不讓執政黨官員為所欲為。

李貴敏在臉書發文表示，第十屆第四會期正式開始，她在本會期擔任財政委員會召委。這會期是預算會期，財政委員會的責任格外吃重，但她與黨內同志一定會嚴守監督立場，嚴審法案、嚴審預算，幫民眾看緊荷包。

李貴敏指出，很多人可能都警覺到，政府債務與財政愈來愈令人擔憂，加上內閣失控的花錢模式與特別預算編列，財政紀律蕩然無存，甚至舉債空間距公債法規定上限也所剩無幾，這讓幾乎每個嬰兒剛出生就要背負近25萬國債，等於將這一代製造的問題全留給下一代、債留子孫，非常不公平。

對此，李貴敏痛批，財政失控是件非常可怕的事，甚至更可能動搖國本。就算國會多數的民進黨仍會全力護航，但在野黨必須要以專業監督取得民眾信賴。身為財政委員會召委，她不會退縮，絕不讓官員為所欲為。