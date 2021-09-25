基隆1名具有台大高學歷，在母親開設的報關行上班的32歲王姓男子，為了公司股權糾紛，竟心生殺機，先在母親臥房外燒雜物，燃起的濃煙把母親嗆醒後，持空氣加濕器猛擊母親頭、臉等多處，又以電線勒昏死，法醫相驗後，發現死者顱骨變形、肋骨斷裂，手段相當殘暴，令人髮指。基隆地檢署昨天偵結後，認為王男手段兇殘，殺害直系尊親屬提起公訴。

檢方起訴書記載，王男與母親共同持有公司股份，王有3300股，許婦持有1700股。王男把持有的部分股票以330萬元價格賣給母親，卻因不滿母親遲不給他錢，曾發生多次爭執、吵架。

根據調查，王男為60歲許姓婦人的二兒子，大兒子則因工作繁忙住在外地，平時僅有母子2人同住於基隆市仁愛區忠一路一棟樓房，王嫌疑因不滿報關行股權分配問題，與母親相看兩厭、屢爆口角，最後暴怒拿起家中電器狂砸許婦導致死亡。

事發後，因報關行職員發現許婦沒來上班，趕緊通知長媳前往查看，卻發現婆婆已倒臥在血泊中，嚇得趕緊打給丈夫，從外地趕來大兒子當場痛哭失聲，緊急通知消防隊卻已來不及，痛下毒手的弟弟卻呆坐在旁，警方到場後即將王嫌上銬逮捕。

王男向警方供稱，當時母親不僅出言相罵，還有動手，讓他相當憤怒，才拿電器重擊媽媽頭部，因此失手殺死母親，但因王男說詞反覆、避重就輕，還常常答非所問，甚至出現現場情況不符的狀況。

此外，警方在王男住處找到毒品吸食器，經查他無毒品前科，懷疑他吸毒後行兇。檢方偵查後認為，王男涉犯燒毀住宅以外自己所有物罪、殺害直系血親尊親屬罪嫌，手段兇殘，將王男提起公訴。