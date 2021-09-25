國道一號北向230k西螺交流道附近，今（25）日發生一輛大貨車突撞向一側護欄，巨大的撞擊力道導致車體當場變型，貨物灑落在道路上，警消隨即出動2輛大型巨臂拖吊機處理事故現場，目前現場狀況仍未排除，暫時封閉外2車道拖吊處理當中，現場回堵2公里。

高公局中分局表示，該起交通事故目前由國道警察第4大隊與本分局派員至現場處理交通事故中，並進行交通管制及疏導車流，由於交通事故為大型車種，事故處理時間可能拉長，目前已成立緊急應變小組積極處理。