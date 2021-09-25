中華隊「潛水艇」陳宇宏繳出6局僅被敲1安、失1分好投，加上王志庭1局成功守成，以4比1擊敗捷克隊，在U23世界盃棒球賽奪下2連勝。

中華隊首戰擊敗德國隊後，帶著這股氣勢面對捷克隊，首局就展開攻勢，曾宸佐安打、王榆銓失誤上壘，第3棒的陳聖平敲出二壘安打送回壘上2名跑者。鄭宗哲再補上安打再下一城，2出局後沈朕清、林軒逸都敲二壘安打下第4分，中華隊單局攻下4分，取得4比0領先。

打線有發揮，投手也表現亮眼，陳宇宏前3局讓捷克打者9上9下，4局上雖有小亂流，先對首棒打者投出保送，1出局後又被敲出本場首支安打，但他很快回穩，接連用三振化解危機，僅在6局掉了1分非自責分。

首度披上國家隊戰袍的陳宇宏主投6局用77球，僅被敲1支安打，投出6次三振、1保送，僅失1分非自責分奪下個人國際賽首勝。中華隊奪下預賽2連勝後，下一戰將碰上「紅色閃電」古巴隊。