以礁溪鄉公所為首發動的群眾，一早就聚集在會場外，高呼口號支持「四城站」方案。 （胡健森）

綠營內部再度傳出一份反對「四城站」方案的意見陳述書，連署者多是宜蘭溪南地區綠 營的鄉鎮代表會主席、副主席。（胡健森翻攝）

交通部今（25）日上午在宜蘭縣農會3樓大禮堂舉辦高鐵宜蘭端站址地方說明會，因此案涉及到宜蘭未來數十年的發展以及龐大的土地利益，各方關切的力道不斷加大，在說明會開始之前，就有支持各自方案的團體代表聚集在場外高呼口號，希望爭取中央及各方的支持。

因中央遲遲未能拍版，高鐵宜蘭站的設站場址問題已經在宜蘭搞得滿城風雨，各方介入的勢力檯面上、檯面下不斷地上演攻防戰，昨日傍晚，宜蘭地方綠營內部先是傳出一份以行政院長蘇貞昌、交通部長王國材為訴求對象的意見陳述書，雖未明寫支持的地點，但明眼人一看內容就知道這份意見陳述書是支持「縣政中心站」方案，由於與要角逐宜蘭縣長大位、同屬綠營的宜蘭市長江聰淵意見相左，立即引發各界議論及揣測。

隨後礁溪鄉長張永德（國）、投入宜蘭市長選戰江永和（民）以及多個公民團體，也紛紛在各個LINE群組上表達各自的立場，地方說明會還未正式登場，地方上就已經熱鬧非凡。

今天上午在地方說明會開始之前，綠營內部再傳出一份陳述書，連署者都為綠營的溪南鄉鎮市民代表會主席，主要訴求就是反對「四城站」方案；知情人士說，這份連署書在明確地表達溪南地區的民意，如果交通部執意要設在四城站引發溪南地區民眾的大反彈，明年的宜蘭縣長選舉，綠營恐怕大勢已去。

由於今天的地方說明會，主辦單位以防疫需求，限制只開放80人入場，扣掉交通部工作人員、縣政府人員、立法委員，地方民代後，可進場人員已經所剩無幾，其餘被擋在外面的各方代表團體，將只能坐在大電視牆外關切場內的狀況。

而包括礁溪鄉公所等部分團體，更是早早就抵達會場外，佔掉了將近三分之一的場外座位，並且不時高呼口號，表達堅定支持「四城站」的態度；目前高鐵宜蘭站共有4個考量地點，由北往南分別是四城站、宜蘭（台鐵）站、縣政中心站以及羅東站。

交通部長王國材在進場前表示，對於高鐵宜蘭站的重大建設，最近聽到許多鄉親對於設址有不同聲音，交通部都會當作參考，畢竟一個重大的交通建設必須有多元的考慮，今天的地方說明會將會把四個可能場址的優缺點、所要面臨的問題公開透明讓所有人知道。