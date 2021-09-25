就算「小刺客」艾塞亞湯瑪斯接受勇士試訓表現優異，卻還是得不到勇士青睞留下！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞25日爆料，勇士跟布雷德利完成簽約，也跟蓋洛威簽下訓練營合約，一口氣連簽兩名後衛，代表小刺客又沒機會了。
布雷德利曾在2019-20年球季效力湖人，雖然他拒絕前往奧蘭多隔離泡泡打完剩餘比賽，湖人奪冠仍算他的一份，隨後上季跳槽熱火，卻只打10場就被熱火交易到火箭，他替火箭打了17場，平均拿下5.2分、2.3籃板，表現並不算出色。
只是勇士願意跟布雷德利簽約的主因，還是看上他的防守能力，不過他跟勇士這份合約屬於無保障合約，如果他在新球季訓練營表現仍然低迷，很有可能在新球季開打前遭到釋出，跟勇士只簽訓練營合約的蓋洛威，立場跟布雷德利同樣尷尬。
起碼布雷德利與蓋洛威都獲得續留勇士機會，最近跑去不少球隊試訓的艾塞亞湯瑪斯，就沒這麼好運了，接下來他仍會找尋其他球隊試訓機會，可惜以目前各隊補強態勢來看，艾塞亞湯瑪斯找到新東家機率不高，恐怕又要讓他喊自己沒人要了。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。