Free agent Avery Bradley has agreed to a deal with the Golden State Warriors sources tell me and @anthonyVslater. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 24 2021

就算「小刺客」艾塞亞湯瑪斯接受勇士試訓表現優異，卻還是得不到勇士青睞留下！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞25日爆料，勇士跟布雷德利完成簽約，也跟蓋洛威簽下訓練營合約，一口氣連簽兩名後衛，代表小刺客又沒機會了。

布雷德利曾在2019-20年球季效力湖人，雖然他拒絕前往奧蘭多隔離泡泡打完剩餘比賽，湖人奪冠仍算他的一份，隨後上季跳槽熱火，卻只打10場就被熱火交易到火箭，他替火箭打了17場，平均拿下5.2分、2.3籃板，表現並不算出色。

只是勇士願意跟布雷德利簽約的主因，還是看上他的防守能力，不過他跟勇士這份合約屬於無保障合約，如果他在新球季訓練營表現仍然低迷，很有可能在新球季開打前遭到釋出，跟勇士只簽訓練營合約的蓋洛威，立場跟布雷德利同樣尷尬。

起碼布雷德利與蓋洛威都獲得續留勇士機會，最近跑去不少球隊試訓的艾塞亞湯瑪斯，就沒這麼好運了，接下來他仍會找尋其他球隊試訓機會，可惜以目前各隊補強態勢來看，艾塞亞湯瑪斯找到新東家機率不高，恐怕又要讓他喊自己沒人要了。