以嘻哈為主題的酒吧，在每個迷失的夜晚用空間、音樂和酒精，帶你重回九○年代制霸街頭的嘻哈盛世，「ESIDE BOND」就隱身在日本料理居酒屋「魚君」內。近幾年是各式饒舌盛行，但最經典的 Old School Hip Hop 可是不知道游過多少人的年華，在這裡你可以體會最經典的嘻哈風格，由一群嘻哈狂熱者打造的夢幻國度。在這裡嘻哈不只是一種音樂類型，更是一種生活態度還有你放縱的入場門票。而且如果你熱愛美國九零年代的輝煌，而且如果你熱愛美國九零年代的輝煌，這裡的收藏絕對讓你如癡如醉。

隱藏在居酒屋的嘻哈酒吧「Eside Bond」饒舌的靈魂用酒精還有音樂來發酵，一起迎接最彩色的夜晚 （圖片／BEEMEN蜂報提供）

店名ESIDE就是由East Side縮寫得來，酒吧剛好座落於台北東區，也呼應嘻哈文化發源地的美國東岸。至於 BOND 則是代表著一切事物的連結，除了有 Bomb（炸彈）、Bong（水煙）等諧音。這裡是老闆與眾多嘻哈愛好者夢想的交織以及結合，在最硬派的音樂風格下藏著無盡的浪漫與溫柔。但可別以為這裡只有嘻哈和酒，就連食物也是一應俱全，如果肚子餓了，還有樓上居酒屋的美味料理可以直送上桌。嘻哈文化不可或缺的塗鴉元素也貫穿整間店，從裝潢、酒單到小物設計都充滿塗鴉巧思。

隱藏在居酒屋的嘻哈酒吧「Eside Bond」饒舌的靈魂用酒精還有音樂來發酵，一起迎接最彩色的夜晚 （圖片／BEEMEN蜂報提供）

隱藏在居酒屋的嘻哈酒吧「Eside Bond」饒舌的靈魂用酒精還有音樂來發酵，一起迎接最彩色的夜晚 （圖片／BEEMEN蜂報提供）

隱藏在居酒屋的嘻哈酒吧「Eside Bond」饒舌的靈魂用酒精還有音樂來發酵，一起迎接最彩色的夜晚 （圖片／BEEMEN蜂報提供）

一走進「ESIDE BOND」就可以看見牆面上的塗鴉是有故事性且相互連貫的。首先以紐約地鐵作為開頭，可以看到地鐵一路從勃朗市一路開到嘻哈發源地 - 曼哈頓的畫面，而車廂內則是帶入了日本街頭元素，讓兩種不同的文化在塗鴉內可以結合，兼容並蓄也是只個文化中浪漫的一塊。接下來的塗鴉則是呈現了 90s 的街頭樣貌，手握老式的攜帶型收音機，背景則是呈現當年曼哈頓的城市輪廓以及將黑膠唱片融入土星的星環，各式復古元素堆疊，疊出屬於你我的嘻哈國度。

隱藏在居酒屋的嘻哈酒吧「Eside Bond」饒舌的靈魂用酒精還有音樂來發酵，一起迎接最彩色的夜晚 （圖片／BEEMEN蜂報提供）

隱藏在居酒屋的嘻哈酒吧「Eside Bond」饒舌的靈魂用酒精還有音樂來發酵，一起迎接最彩色的夜晚 （圖片／BEEMEN蜂報提供）

隱藏在居酒屋的嘻哈酒吧「Eside Bond」饒舌的靈魂用酒精還有音樂來發酵，一起迎接最彩色的夜晚 （圖片／BEEMEN蜂報提供）

除了經典調酒，向來創新不斷的嘻哈也少不了創意調酒！「ESIDE BOND」的獨家調酒「Nathalie」。用女人的名字來命名，以新鮮鳳梨和深色萊姆酒、草本利口酒做結合，把香氣的部分提升出來之後，再擠上冬瓜菊花茶的泡末；清爽中保有酒體及韻味。「Ballin」以經典調酒Paloma為發想靈感，利用接骨木花糖漿的白花系列香氣調性，襯托出Tequlia和Aperol的香氣；最後再以帶有葡萄柚果香的尾韻完美收尾。連莊久的杯子也用俏皮的塗鴉杯來寓意趣味。

隱藏在居酒屋的嘻哈酒吧「Eside Bond」饒舌的靈魂用酒精還有音樂來發酵，一起迎接最彩色的夜晚 （圖片／BEEMEN蜂報提供）

隱藏在居酒屋的嘻哈酒吧「Eside Bond」饒舌的靈魂用酒精還有音樂來發酵，一起迎接最彩色的夜晚 （圖片／BEEMEN蜂報提供）

除了各種經典與創意調酒以外，這裡也提供各式水煙，讓你體驗真正煙霧瀰漫的感覺。除了平時來 「ESIDE BOND」 小酌幾杯外，在假日更是有 DJ 在現場放歌，而時間則是週五、週六的 23:30~01:30。讓你在這邊盡情放縱，在繁華的都市街頭找回老經典的美好，盡情放縱一回。「ESIDE BOND」也時不時會推出各種優惠活動，而且每天都營業讓你隨時隨地都有個嘻哈的家可以回來充電！

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