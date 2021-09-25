FB 粉專吸引超過 12 萬人追蹤的 JKF 女郎「鈞君」，有著「兇狠小春麗」之稱，那一雙水汪大眼、白皙肌膚，讓她散發著嬌柔甜美的氣息。不僅如此，她胸前那一對「飽滿酥胸」和「修長美腿」也是許多人的目光焦點。

展場上的底片殺手！兇狠小春麗「鈞君」比基尼大秀「美腿、事業線」狂吸回頭率（圖片／JKF提供）

展場上的底片殺手！兇狠小春麗「鈞君」比基尼大秀「美腿、事業線」狂吸回頭率（圖片／JKF提供）

展場上的底片殺手！兇狠小春麗「鈞君」比基尼大秀「美腿、事業線」狂吸回頭率（圖片／JKF提供）

目前在擔任模特兒、SG 的她，經常在社群上分享自己身穿制服，出沒在各大車展上的辣照，近日，她也曬出一張與 BMW 的合照，只見她以白色比基尼裝現身，腳踩高跟鞋，對著鏡頭擺出妖嬈姿勢，那一身回頭率 100% 的玲瓏曲線，果然馬上就引來上千人按讚。

展場上的底片殺手！兇狠小春麗「鈞君」比基尼大秀「美腿、事業線」狂吸回頭率（圖片／JKF提供）

展場上的底片殺手！兇狠小春麗「鈞君」比基尼大秀「美腿、事業線」狂吸回頭率（圖片／JKF提供）

長相甜美的她，除了會發文分享工作花絮，也經常會記錄日常點滴。身為家中養了 2 隻狗的十足「狗奴」，她就不時會曬出帶愛犬出去玩的照片，兩狗一人的可愛畫面，總能一秒攻陷網友們的心。

展場上的底片殺手！兇狠小春麗「鈞君」比基尼大秀「美腿、事業線」狂吸回頭率（圖片／JKF提供）

展場上的底片殺手！兇狠小春麗「鈞君」比基尼大秀「美腿、事業線」狂吸回頭率（圖片／JKF提供）

此外，每每適逢節慶之日，鈞君也會定時上傳「JKF 自拍照」向大家送上祝福，還會誠意滿滿的小露北半球、事業線，不忘展現自己的姣好身材。

展場上的底片殺手！兇狠小春麗「鈞君」比基尼大秀「美腿、事業線」狂吸回頭率（圖片／JKF提供）

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展場上的底片殺手！兇狠小春麗「鈞君」比基尼大秀「美腿、事業線」狂吸回頭率（圖片／JKF提供）

能成為展場「底片殺手」，不僅長相要出眾，身材也必須足夠有看頭，而鈞君則兩者兼備，身高 163 公分的她，身材比例十分不錯，只要一換上高跟鞋，整個人的氣場就會一秒變強大，尤其那一雙白皙又勻稱的美腿，搭配無暇絲襪後，也為她累積不少「腿控」的喜愛。

展場上的底片殺手！兇狠小春麗「鈞君」比基尼大秀「美腿、事業線」狂吸回頭率（圖片／JKF提供）

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