今年第16號颱風蒲公英轉中颱！氣象職人吳聖宇表示，蒲公英颱風將會逐漸北上趨向日本附近海域，對台灣並沒有直接的影響或威脅。另初秋首波東北風昨抵達台灣附近，預估今明2天迎風面地區有局部短暫雨，宜蘭、花蓮有局部較大雨勢。

颱風蒲公英今（25日）上午8時的中心位置在北緯17.0度，東經138.2度，以每小時16公里速度，向北北西進行。中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，七級風暴風半徑180公里，十級風暴風半徑60公里。

氣象局表示，蒲公英的強度增強，已將其升為中度颱風，但因為此颱風與台灣的距離遙遠，因此預估不會對台灣有直接影響。

吳聖宇表示，隨著北方天氣系統的牽引，配合太平洋高壓的減弱，蒲公英颱風將會逐漸北上趨向日本附近海域，對台灣來說並沒有直接的影響或威脅。下週在它北上的過程中，可能會導致台灣附近持續維持較為偏北風的環境，雖然不至於引導北方涼冷空氣南下，卻也會讓台灣附近的大氣環境變得較為乾燥穩定，降雨減少。

吳聖宇說，中南部山區的午後熱對流也會縮減，白天溫度仍然炎熱，夜晚清晨則會稍有些涼意，早出晚歸的朋友可能要開始注意日夜溫度差異的變化情況了。

吳聖宇也說，今年初秋第一波東北風昨起逐漸抵達台灣附近，預估這波東北風在今明兩天仍將持續影響，迎風面基隆北海岸、東北角、宜蘭、花蓮、台東等地有局部短暫陣雨機會，其中在宜蘭、花蓮有局部較大雨勢出現的可能性，西半部則不受東北風影響，仍是上午晴朗，午後山區有局部熱對流發展帶來雷雨的夏季型天氣。