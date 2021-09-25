大陸央視新聞25日報導，中國外交部副部長馬朝旭在正於瑞士日內瓦召開的聯合國人權理事會第48屆會議強調，人權保障沒有最好，只有更好。中國人民實現中華民族偉大復興的過程，也是實現社會公平正義和不斷推動人權事業發展進步的進程。中方將堅定不移走符合自身國情的人權發展道路，積極參與全球人權治理，為推動國際人權事業健康發展作出不懈努力。

馬朝旭表示，當前，新冠肺炎疫情仍在全球擴散蔓延，嚴重威脅各國人民的生命權和健康權。過去10年全球取得的可持續發展成果面臨被逆轉風險，1.5億人重返極端貧困，社會不平等和種族歧視進一步加劇。同時，外部軍事干涉、單邊強制措施等違反國際法行徑愈演愈烈，嚴重削弱了當事國應對疫情和疫後恢復的能力。國際人權事業的治理赤字、信任赤字有增無減。在此背景下，作為聯合國討論人權問題的核心平台，人權理事會第48屆會議受到廣泛關注。

馬朝旭指出，人人得享人權是全人類的共同理想，也是中國的不懈追求。中國共產黨的100年，就是爭取人權、尊重人權、保障人權、發展人權的100年。中國成功走出了一條符合中國國情的人權發展道路，歷史性地解決了絕對貧困問題，全面建成了小康社會，創造了中國式現代化新道路，取得了舉世矚目的人權成就。

馬朝旭指出，中國積極參與全球人權治理，認真履行國際人權義務，踐行《聯合國憲章》和《世界人權宣言》精神。先後批准或加入了26項國際人權文書，包括6項聯合國核心人權條約，成功參與3次聯合國人權理事會國別人權審議，被稱為「履約典範」。中國五度擔任人權理事會成員，是當選次數最多的國家之一。同20多個國家及地區組織開展人權對話和磋商，不斷拓展國際人權交流與合作。

馬朝旭表示，在本屆人權理事會上，中國全面宣介中國人權理念，宣導以人民為中心的發展思想，堅持人民幸福生活是最大的人權，堅持人權普遍性與具體實際相結合，把生存權和發展權作為首要基本人權，系統推進全體人民的經濟、政治、社會、文化、環境權利，努力維護社會公平正義，促進人的全面發展。

中國堅決維護國際公平正義，為發展中國家仗義執言，堅定維護聯合國憲章宗旨和原則，反對藉人權問題干涉別國內政，聯合觀點相近國家就美國等西方國家人權問題做共同發言，揭露他們在人權問題上的斑斑劣跡和「假人權、真霸權」「假民主、真干涉」的虛偽本質。

中國積極宣導人權對話合作，呼籲各方踐行真正的多邊主義，弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，多次代表廣大發展中國家就「和平與安全對人權重要意義」「堅持以人民為中心落實發展權」「促進疫苗公平分配」等問題做共同發言，道出了發展中國家的心聲。我們就工商業與人權、疫情中保護人權、減貧等人權領域重點問題舉辦主題邊會，分享最佳做法，促進交流互鑒。

馬朝旭強調，人權理事會是各方就人權問題開展建設性對話與合作的平台，本應秉持客觀、公正、非選擇性和非政治化原則。但是看到一些西方國家繼續在人權理事會大搞麥克風外交，將人權理事會變成政治對抗的舞台。他們基於虛假資訊和謠言謊言，就涉疆、涉港等問題對中國進行無端指責攻擊，以人權為藉口粗暴干涉中國內政。對此，我們理所當然堅決反對，並予以迎頭痛擊。

謊言重複一千遍也仍然是謊言，國際社會並沒有也不會被少數國家的陳詞濫調所蒙蔽。在本屆人權理事會上，近百個國家通過共同發言、單獨發言、聯合致函等方式表達對中國立場的支持，強調新疆、香港、西藏完全是中國內部事務，任何國家不得干涉，反對藉人權問題干涉中國內政。這些正義的聲音擲地有聲、鏗鏘有力。事實再次證明，公道自在人心。中國維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，任何「以疆制華」「反中亂港」的企圖都不會得逞。

馬朝旭表示，人們清楚地看到，這些以所謂「人權判官」自居的西方國家自身的人權紀錄並不光彩，不僅歷史上在奴隸貿易、殖民主義、侵略擴張、種族滅絕等方面劣跡斑斑，現在仍存在疫情中漠視生命權和健康權、奉行「疫苗民族主義」、系統性種族主義和種族歧視、大規模侵犯難移民和土著人權利、肆意實施單邊強制措施、將人權問題政治化等人權劣行。這些西方國家長期以「教師爺」自居，對廣大發展中國家的人權狀況指手畫腳、頤指氣使，這個老毛病應該改一改了！