國民黨主席今投票！對4候選人兩岸論述滿意？ 馬英九：可以再加強

國民黨主席選舉今天登場，前總統馬英九現身第17投票所投票，面對媒體詢問是否滿意四位候選人的兩岸論述？馬英九僅簡短回應「可以再加強」。

主張與對岸簽署「和平備忘錄」的臺大教授張亞中在這次選舉異軍突起，激發部分黨員的「亡黨感」，馬英九被問到是否感覺到「亡黨感」在基層發酵？他回應「沒有」。