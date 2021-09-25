是否滿意黨主席4候選人兩岸論述？馬英九：可以再加強 10:342021/09/25 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前總統馬英九。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席今投票！對4候選人兩岸論述滿意？ 馬英九：可以再加強 訂閱影音： 中時新聞網 國民黨主席選舉今天登場，前總統馬英九現身第17投票所投票，面對媒體詢問是否滿意四位候選人的兩岸論述？馬英九僅簡短回應「可以再加強」。 主張與對岸簽署「和平備忘錄」的臺大教授張亞中在這次選舉異軍突起，激發部分黨員的「亡黨感」，馬英九被問到是否感覺到「亡黨感」在基層發酵？他回應「沒有」。 國民黨主席今投票 年輕黨員支持誰？他一句話曝玄機 「藍營女戰神」當選這職位 警告民進黨：別想為所欲為！ #馬英九 #兩岸論述 #國民黨 #主席 #亡黨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國民黨未來兩岸路線？鄭文燦：台灣人民不同意一中 這是很清楚的 10:492021/09/25 政治 國民黨主席今投票 年輕黨員支持誰？他一句話曝玄機 07:452021/09/25 政治 牽動2022縣市長、2024總統及兩岸關係！殺到見骨 國民黨黨主席選舉 決戰看今朝 04:102021/09/25 焦點要聞 國民黨主席決戰 胡志強盼：世代交替與選後團結 23:172021/09/24 政治 國民黨主席之戰前夕黃暐瀚辦網路投票 「他」暫時領先 14:332021/09/24 政治 國民黨主席之爭今投票！黨員現身了 估傍晚6：00揭曉結果 10:472021/09/25 政治 李明璇談國民黨主席選舉 連勝文、江啟臣親喊話 萬人大讚 12:592021/09/24 政治 張亞中：朱立倫過去支持兩岸和平協議 現在卻打臉自己 12:072021/09/24 政治 國民黨現任主席江啟臣與夫人投票：有信心打贏選戰 10:432021/09/25 政治 陳朝平》兩岸申請加入CPTPP是解藥還是火藥？ 09:422021/09/25 政治 「蔡英文滿度暴跌7％ 」 吳子嘉驚爆最新數據揭：都是因為國民黨 08:582021/09/25 政治 棄保、反串洗民調 國民黨主席戰大激鬥！青年派呼喚團結 下架民進黨才是目標 04:102021/09/25 焦點要聞 國民黨主席選舉明投票！37萬黨員票倉曝光 「這城市」竟然最多 07:562021/09/24 政治 政治熱門新聞 塔綠班爆紅 正妹議員：蔡英文最新民調再度死亡交叉 - 政治 國民黨主席之戰前夕黃暐瀚辦網路投票 「他」暫時領先 - 政治 「旅美教授」質疑高虹安學歷踢鐵板 彭文正戳破他有幾個特色 - 政治 高虹安論文風波 正妹發言人留言提醒「美國大學教授」卻被封鎖 - 政治 207萬人綁定五倍券後 蔡政府最新民調出爐 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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