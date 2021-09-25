加強保護力，均衡飲食是關鍵。（示意圖/旺中文化傳媒提供）

疫情起伏不定，不少民眾憂心秋冬時節疫情會加重，如何提升自我保護力，是每位民眾的共同課題，除了戴好口罩、勤洗手、多運動等基本功課之外，飲食調整也是提升保護力的關鍵，均衡飲食之餘，也能透過補充正確適量的保健食品加強全家人的保護力。

薑黃自古以來便被人們廣為使用在烹飪與中醫調理上，現今已有千篇以上的科學研究證實薑黃素具有多重功效，能幫助人體調節生理機能、促進新陳代謝、增強體力、提振精神，甚至可以提升保護力。

其中，薑黃素是薑黃中最營養的珍貴成分，僅佔2-6%的含量，超級站薑黃素採用高濃縮萃取技術提取95%高純度薑黃，並搭配營養夥伴黑胡椒萃取物，打造獨家補體配方，提升薑黃素吸收力，加強保護、促進新陳代謝，增進體內循環。

網紅佳濃送給阿嬤超級站高濃縮薑黃素複方膠囊，為阿嬤加強保護力。/超級站提供

曾擔任醫護人員的網紅佳濃：近期疫情又逐漸升溫，身為曾任職過醫護人員的我，當然要特別注重家人的健康，小時候阿嬤很照顧我，現在換我照顧阿嬤，提升保護力缺一不可。除了提醒阿嬤外出記得戴口罩、勤洗手，還上網做了不少功課，發現薑黃對人體的益處相當豐富，所以送了超級站的高濃縮薑黃素複方膠囊給她。(賴韻如/台北報導)

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