國民黨主席選舉今日將進行投票，不少黨員前往投票所投票，選出自己心中的人選。（趙雙傑攝）

國民黨主席選舉今日將進行投票，不少黨員前往投票所投票，選出自己心中的人選。（趙雙傑攝）

國民黨未來兩岸路線？鄭文燦：台灣人民不同意一中，這是很清楚。曾薏蘋攝

國民黨舉行黨主席選舉，對於國民黨主席候選人的兩岸路線，是否影響未來國民黨的作法；桃園市長鄭文燦今受訪表示，台灣人民已經用選票表示並不同意國民黨的「一中路線」，這是很清楚的。

鄭文燦今出席《台灣關鍵年代 民進黨的誕生1986-1987》新書發表會時受訪指出，尊重國民黨37萬黨員的選擇，台灣的政黨政治要走向正常互動，必須面對一個問題就是，這30年來台灣民主化的經驗，形成非常清晰的「台灣認同」。

他認為，一旦背離「台灣認同」這個路線，對各政黨來說，也許都會是挑戰。而民進黨的經驗已經證明，唯有清晰回應台灣人民心中的感情認同，才會有契機。

談到國民黨主席候選人的兩岸路線，是否影響未來的兩岸路線？鄭文燦表示，國民黨已經歷經不同的階段，甚至有一段時間是「國共論壇」、國共合作，想要阻撓台灣的民主發展，但台灣人民已用選票表示，不同意國民黨的「一中路線」。