大陸澎湃新聞25日報導，距離黑龍江本輪Delta本土新冠肺炎疫情暴發已經過去4天，哈爾濱已有34例本土確診病例，確診患者活動範圍已波及學校、醫院等場所。此前巴彥縣的9個中風險區域被調整為一個高風險區即巴彥縣興隆鎮興隆林業局有限公司街道辦事處全域，目前哈爾濱有一個高風險區和一個中風險區。第二輪全員核酸檢測已啟動，新增確診還在增加。專家預測疫情最晚在10月底結束。

黑龍江省衛健發佈消息，9月24日0-24時，黑龍江省新增新冠肺炎本土確診病例8例（哈爾濱市巴彥縣8例)，截至9月24日24時，全省現有境外輸入確診病例2例，本土確診病例34例。9月24日新增的8例確診患者中有2例確診病例是在第二輪全員核酸檢測中發現的。

距離大陸十一假期不到一周時間，哈爾濱此輪疫情能否得到有效控制存在風險。南開大學統計與資料科學學院黃森忠團隊曾對此前多輪新冠疫情作出準確預測。他在24日受訪時研判，認為本輪哈爾濱本土新冠疫情屬於中等規模，總病例數在50~250例之間；最晚在10月底結束。本輪疫情仍存在不確定性，最壞情況下，總規模可能會達到600例。