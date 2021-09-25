面對重大罪犯死刑判決，台灣司法踢皮球的功力堪稱世界第一。案件在二審和三審間反覆來回多年，最後依靠法官創意替兇手求生的案例不勝枚舉。主要因二審法官不願讓死刑案件反覆遭最高法院「打掉重來」，只好選擇妥協，設法找理由幫冷血殺人的凶手求生，改判無期徒刑後，再上訴最高法院，最高法院不僅免開庭「生死辯」，也可火速駁回、判免死定讞，「八里雙屍命案」主嫌謝依涵就是最明顯例子。

犯下八里雙屍命案的謝依涵，因羈押時「信仰耶穌、讀聖經」，法官認為她「可教化」判免死定讞；另曾義城不滿遭詐賭連害2命，也 因「抄寫佛經、捐錢建廟」輕判25年。民眾批評台灣法官不想判死， 想盡各種方法發揮創意，已成另類「台灣奇蹟」。

細數近年矚目死刑案件，只有犯下捷運瘋狂殺人案的鄭捷， 以及刺死前妻、擄走6歲長女燒炭死亡的男子李宏基2人被判死刑定讞外，絕大多數的死刑上訴案件，最高法院均一再發回更審。

謝依涵曾三度被判處死刑，經最高法院二度撤銷發回，高院更二審 認為謝女信教且讀聖經，她再犯可能低且有教化可能，改判無期徒刑 ，上訴最高法院僅3個月，最高法院火速駁回，讓她逃過死刑確定。

華山分屍案，凶手陳伯謙被控性侵、勒斃酒醉的高姓女學員，並肢解成7大袋棄屍，他狂言要出書「賺一桶金」，寫「變態殺人魔的心情自白」，一審將他判死，但台灣高等法院更一審改判無期徒刑，讓他逃過死刑制裁。

男子湯景華5年前因官司沒打贏，竟跑到和他有爭執的翁姓男子住家騎樓縱火，對方6名家人被活活燒死，歷審4度判死，案經上訴最高法院經「生死辯」後，合議庭認定湯是間接故意殺人，不是情節最重大犯罪，依「兩公約」不得處以死刑，最後逆轉改判無期徒刑，褫奪公權終身，讓他「逃死」定讞。

無獨有偶， 喧騰一時的台中市張姓天珠商人命案，主嫌台商黃焌柚因為1顆「天地眼中眼」天珠，與張發生嫌隙，教唆李政達等人綁架殺害張，李刺殺張32刀，劫走價值1024萬元的14顆天珠，一審判黃、李死刑，但台中高分院卻認為，2人手段雖殘暴，但未達極度殘虐、執拗程度，且2人均屬「積極向上的人生」，李母甚至每天到看守所送餐，有教化可能，改判2人無期徒刑。

還有許多離譜的免死理由，例如孽女蔡京京與丈夫曾智忠聯手弒母 ，最高法院認定曾男就讀大學時操行良好，且與蔡女的犯行不是人權 兩公約「最嚴重的罪行」，將2人判處無期徒刑確定。

甚至就連被告「是個孝子」、「在校課業良好」、「會抄經書給法 官」、「犯行凶殘程度比不上菲律賓武裝分子蘇祿軍」等，也都成為 法官不判死的理由。為了不判死，判決理由千奇百怪，民眾不禁質疑 標準何在？