對於蔡英文9月最新民調再度出現死亡交叉，資深媒體人劉寶傑表示，民進黨執政了，在整個大方向上，民進黨站在最好的位置，怎麼可能出現死亡交叉？如果真的覺得誰不好，就直接開打，為何每次都找小鱉三拿個扁鑽戳人家一下，「你覺得我們會看得起這種人嗎？不會的！」

根據《美麗島電子報》9月最新民調，滿意蔡英文執政表現的，跌到47.8％，掉了7個百分點；不滿意的從43％到48%，多了5個百分點。對此，

劉寶傑24日在《關鍵時刻》說，蔡英文這段時間，疫苗也都進來了，該打也都打了，疫情也控制了，為什麼還變成這個樣子呢？國民黨台北市議員徐巧芯指出，蔡英文民調再度進入死亡交叉，但這個月沒有太多的大事，唯一大事就是「塔綠班」爆紅，代表社會對於民進黨網軍側翼文化的反感。

劉寶傑補充說，在整個大方向上，民進黨站在最好的位置，如果施政是OK的，經濟也沒那麼糟，再加上總路線是對的，怎麼可能出現死亡交叉？他強調，民進黨明明已經執政，有洋槍大砲，可以開大門走大路。不開大門走大路，搞一些小鱉三，一天到晚拿扁鑽戳來戳去？

劉寶傑直言，民進黨執政了，在全國總路線上得到人民的認同，今天當家了，就開大門走大路。如果真的覺得誰做得不好，有洋槍大砲，就直接開打，為何每次都找小鱉三，拿個扁鑽戳一下，「你覺得我們會看得起這種人嗎？不會的！」