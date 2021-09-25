由於委外廠商操作出錯，導致全國118校、上萬名高中職學生的109學年下學期學習歷程檔案資料遺失，國教署已表明全力搶救硬碟資料，全國教師工會總聯合會（以下簡稱全教總）理事長侯俊良則表示，當前最重要的仍是維護學生權益，呼籲教育部趕緊補救，並公布後續與廠商處理進度、方式。

今日傳出部分高中職學生在9月5日至9月20日期間上傳的學習歷程檔案遺失，其中118所學校包含：興大附農、斗六家商、金門高中、興大附中、斗六高中、武陵高中等校。對此，國教署回應，會以保障學生權利為前提下，要求廠商全力救援硬碟資料，目前廠商已委請專業技術人員協助處理中，初步掌握資料硬碟並未損壞，會朝盡快將硬碟相關檔案回復之方向處理。

國教署並指出，廠商已於110年9月24日同步以電子郵件方式，逐一通知受影響學校，請學校協助通知學生登入校內學生學習歷程紀錄模組，確認上傳之檔案是否正常；如有異常，可重新上傳檔案。

侯俊良則說，當前最重要的還是維護學生權益，教育部必須趕緊偕同廠商，呼籲教育部趕緊補救，並公布後續與廠商處理進度、方式。

侯俊良也提到，學校可使用的學習歷程檔案是可以選擇的，並非全國各校都使用同樣的系統，各校可以選擇不同的廠商，這次出問題的只是其中一部份，但教育部與各家廠商簽訂的契約，是不是包含系統出現失誤時，學校與廠商後續補償該如何處理？賠償責任又是由誰來承擔？相關問題都有待釐清。

由於學習歷程檔案遺失，事關重大，侯俊良指出，各校在開始使用相關系統前，不知道是否有先模擬因應，檔案如果沒有備份，後續檔案修復之後，教育部又該如何與學校還有廠商確認？相關問題一定得有個清楚的說明，否則學生與老師都會不安心。