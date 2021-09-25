台東縣衛生局鍾姓科長遭舉報利用特權給女兒及女兒的未婚夫打莫德納疫苗殘劑，遭檢調及政風調查。鍾姓科長25日接受電訪時表示，一切均依程序登記接種，實在不明白爆料者心態，已保留法律追訴權，一定會對爆料者的不實指控提告。

民眾爆料指出，台東縣衛生局鍾姓女科長於7月16日利用特權安排女兒及女兒未婚夫插隊打疫苗；鍾姓女科長說，只因她是衛生局科長身分所以女兒不能排殘劑嗎？實在不能理解爆料者的心態，她覺得對她和女兒很不公平。

她說，7月16日當天，女兒和未婚夫從北部返家，得知台東縣還有殘劑可以打，就前往台東馬偕醫院登記，現場還有其他人登記施打，女兒也是聽從醫護人員安排，乖乖接種疫苗，哪來的更改名單特權插隊。

她說，殘劑本來就是可以跟醫療機構登記，是投訴者不清楚，誤會她去變更小孩的身分。中央疫情指揮中心指揮官陳時中6月25日就宣布殘劑18歲以下都可能預約登記，如果她要使用特權，一開始就可以，為何要等到疫苗快過期且大家接種率都不高時。

鍾姓女科長說，被舉報後檢調和政風都有來查，也約談相關醫護人員，沒有查到相關違失情形，目前案子還未結案，一旦結案，她會捍衛自己的清白和名譽，會對爆料者不實指控提出誣告、妨害名譽告訴。

據了解，台東7月獲8400劑莫德納疫苗，但因當時國內傳出多起疫苗施打後身體嚴重不適及死亡案例，導致當時65歲以上長者有意願施打疫苗並不多，因此，留下不少殘劑，中央與地方開放殘劑給民眾施打，鍾的女兒和未婚夫7月16日接種殘劑，被舉報特權施打。

台東縣衛生局長黃明恩說，鍾姓女科長的女兒和未婚夫施打莫德納殘劑，過程都合乎程序，並無不妥之處，至於檢調和政風調查部分，尊重調查結果。