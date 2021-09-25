2021國慶焰火睽違20年重磅回歸高雄，23日晚間在高雄港灣試放3分鐘。（高市府提供）

2021國慶焰火回歸高雄港灣施放，但因防疫關係，原可容納69萬人的場地，下修只有2萬幸運兒才可入席座位區。高市觀光局今（25）日公布預約辦法，須在10月1日加入高雄市政府Line官方帳號，連結預約系統登記參加抽籤，一人中籤兩人同行，10月4日截止登記、10月5日公布中籤名單，10日當天需帶身分證至指定驗證區域才能入場。

觀光局說明，為確保此次活動預約制的有效及便利，欲參加活動抽籤民眾務必先加入高雄市政府Line官方帳號（https：／／reurl.cc／Rbjb39），並於10月1日上午9時至10月4日下午6時，點擊置底圖文選單「國慶焰火預約平台」進行抽籤登記，登記順序完全不影響中籤機率。

2021國慶焰火睽違20年重磅回歸高雄，23日晚間在高雄港灣試放3分鐘。（高市府提供）

觀光局提醒，詳實填報各項資訊，才是有效預約的關鍵、有約在先安心觀賞的要領。最後，將在10月5日下午3時公布中籤名單，中籤者請於10月9日晚上11時前，完成領票程序，才能取得本次活動的入場資格，逾期者視為自動放棄。

2021國慶焰火睽違20年重磅回歸高雄，23日晚間在高雄港灣試放3分鐘。（高市府提供）

這次活動預約採一人登記抽籤，若中籤後可再另帶一人參加，中籤者請於領票前確認同行者人選，並詳實填寫同行者基本資料，且完成兩人的健康切結與聲明事項，才可取得兩人同時入場許可。而10日活動當天，中籤者須憑身分證與同行者完成報到、驗證，才能一起順利入場，安心享受精采的國慶焰火。

高市觀光局今（25）日公布預約辦法，必須在10月1日先加入高雄市政府Line官方帳號，連結預約系統登記參加抽籤，一人中籤兩人同行，10月4日截止登記、10月5日公布中籤名單，10日當天需帶身分證至指定驗證區域才能入場。（高市觀光局提供）

觀光局指出，為避免活動過程人潮群聚，預約系統將自動分配每個人的報到地點及觀賞區域，並提供適切報到地點、地圖及交通方式。中籤民眾10月5日後盡速完成領票，可在預約系統上，查詢報到地點與觀賞區域位置。

另外，若沒有中籤的民眾，可在市區其他景點，如旗津、壽山、西子灣等地，視野開闊處都能看見國慶焰火，觀光局近期將公布十大國慶焰火最佳觀賞點，免群聚、免人擠人，也能開心欣賞國慶焰火的絢爛與震撼。

國慶焰火將在10月10日晚間8時起施放30分鐘，超過2萬8000發，施放範圍史上最大，施放面寬超過3公里，另首度動用7艘平台船，自高雄港內港區5個布彈點，一路向外綿延至旗津南堤施放海上焰火，搭配超過百發12吋以上大型焰火彈，最大有達16吋，高空大口徑焰火數量為歷年之最，展現高雄百年大港氣勢。