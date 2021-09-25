【LIVE直播】國民黨主席爭霸戰！ 江啟臣現身投票｜2021.09.25

國民黨黨主席選舉25日舉行，現任黨主席江啟臣一早前往台中豐原區黨部投下神聖一票。江啟臣預估今天投票率會比上次黨主席補選3成5高，下午5點後就會有結果，由於江還是現任黨主席，下午會上台北發表談話。

黨主席江啟臣預估今天投票率會比上次黨主席補選3成5高。（陳淑娥攝）

今天天氣晴朗，許多國民黨員出門投票，江啟臣認為，今天投票率應該不低，去年他補選時是3成5，相對比較低，這次因結合黨代表選舉，所以投票率肯定比去年高，會達到什麼程度，他也說不準，但他知道很多黨員很關心這次選舉。

江啟臣表示，以現在422個投開票所較去年多近1倍，因去年是補選，加上各方面限制，所以投開票條件沒有那麼好，這次投票率會高的原因，應該會跟投開票所的準備比較充分有關，由於投開票所多，相對開票速度也會比較快，可能下午5點後開票就會有結果。

江啟臣說，下午會上台北，他畢竟還是現任黨主席，不管結果如何，這是國民黨在整個黨內民主、還有台灣民主上一個重要的階段；無論如何，他希望大家能共同期待選舉過程順利圓滿，國民黨能邁向下一個更好的階段。