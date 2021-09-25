高雄鹽埕分局五福四路派出所警員林意璇，前(22)日在所擔任值班勤務時，接獲一名美籍英文男師到所求助，以流利的中文詳述其於鹽埕埔捷運站旁的共享單車車籃內，拾獲IPhone手機1支，美籍男師考量手機價值貴重，且攸關遺失人通訊聯繫與人身安全，希望警察能協助盡快找尋失主並發還給遺失人。林員立即檢視手機螢幕狀態，發現手機螢幕雖已上鎖，但螢幕上顯示有數則失主友人傳送之ig訊息，遂靈機一動嘗試利用自己的ig帳號傳送訊息給失主的友人，透過失主的友人確認手機失主身分，並協助繫上手機失主到所取回遺失手機，成功將美籍男師所拾獲的手機發還給林姓遺失人。

美籍男師拾獲手機後，以流利中文與鹽埕女警共同機智尋獲失主。(宋原彰翻攝)

「機」 不可失 美籍男師拾獲手機 機智女警找出失主(警方提供)

林姓遺失人到所開心取回遺失手機的同時，不斷地再三感謝警方的協助，警方也立即撥打電話給說得一口流利中文的美籍男師，讓林姓手機遺失人向美籍男師親口表達感謝。

鹽埕分局長蔡鴻文呼籲，鹽埕區為高雄在地知名的美食與觀光景點特區，誠摯歡迎國人到鹽埕觀光旅遊，如旅途中有物品遺失、拾得遺失物或任何需諮詢警察協助服務的事項，皆可就近尋求派出所員警協助查找、發還與提供解答，同仁定會盡心為大家排憂解難提供優質的服務，服務的對話不限中文，不但英文能通，還有日文也能通喔！