大陸國家衛健委網站25日通報，24日0〜24時，大陸報告新增確診本土病例10例（黑龍江8例，均在哈爾濱市；福建2例，其中莆田市1例、廈門市1例）。無新增死亡病例。廣州為疫情防控，自即日起，所有國外入境廣州人員，調整為集中隔離21天。

9月25日，廣州發布《廣州市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部關於第130屆中國進出口商品交易會（廣交會）疫情防控實施提檔升級措施的通告（第26號）》。通告明確，今年廣交會將於10月在廣州舉行，為確保本屆廣交會順利舉辦，決定從即日起至10月20日實施新冠肺炎疫情防控提檔升級措施。

其中包括：所有從國外入境人員（目的地為廣州市的）隔離政策由「集中隔離14天＋居家隔離7天」調整為一律實施「集中隔離21天」；對有中高風險地區旅居史的來（返）穗人員實施「集中隔離14天」（時間從離開所在地級市開始計算），在1、4、7、10、14天開展核酸檢測，第14天雙採雙檢。

通告要求，加強封閉半封閉場所防控，加強全市麻將館、電影院、遊藝廳、網咖和體育館、超市、游泳場等人員聚集封閉和半封閉場所的疫情防控工作，以上場所務必嚴格落實人員掃碼測溫、人流管控、場所清潔通風消毒、工作人員健康管理等防控措施。

廣交會控制展館內人流數量。嚴格控制廣交會展館人流和人員密度，通過分時、錯峰、預約、限流等措施控制展區、展館、展台內的暫態人流數量，場館內暫態人流不得超過場館最大承載量的50％。在場館臨時核酸檢測點進行核酸採樣時，應避免聚集。所有參展參會人員做好每日健康監測、每次進館要查驗48小時核酸檢測陰性憑證。