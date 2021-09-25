1名女網友與男友甫交往16天，日前2人起小爭執，她賭氣到酒吧喝酒後搭訕1名陌生帥哥，並發生「正常的情慾流動」，她事後試探性地問男友「如果我被很帥的男生強暴，你還會愛我嗎？」對方則開玩笑回應「你一定會很爽」，她當下憤怒男友的態度，甚至怪罪男友懷疑她出軌，最後決定分手，離奇情節讓網友看傻，網友怒批「渣女就是妳！」

該名女網友在Dcard上發文表示，她與男友交往16天，雖然相處像熱戀情侶，但仍會因小事而摩擦，她日前因小吵架獨自到酒吧藉酒消愁，遇到1名陌生帥哥，「然後就一起喝了幾杯，然後就正常的情慾流動，嗯，大家懂的」，她事後不敢跟男友說，怕對方認為她髒，她強調「可是我也不是那種渣女」。

女網友與男友交往16天，她日前到酒吧搭訕1名陌生帥哥，並發生「正常的情慾流動」，事後試探性地問男友，對方竟回「你一定會很爽」，讓她決定分手。（翻攝自Dcard）

該女網友之後決定先試探性地問男友「如果我被很帥的男生強暴你還會愛我嗎？」而沒想到對方竟回覆「你一定會很爽」，她當下對於男友的回應相當崩潰，「彷彿不認識眼前這個在一起16天的男生」，之後質問對方，對方則解釋是開玩笑，但確實有懷疑她到酒吧跟別的男生發生關係，因為他們2人就是這樣認識的。

而該女網友竟開始大言不慚地怪罪男友竟懷疑他，「我整個大爆炸，居然懷疑到我身上？Ok掰掰分手」；網友們對於po的心態既傻眼又憤怒，「16天笑死，什麼叫你也不是那種渣女，你就渣啊」、「自己非單自己不知道喔，還情慾交流，妳這樣難怪另一半講的話難聽」、「妳不是真的很爽嗎？他說的沒錯啊」、「剛在一起16天就給人家戴綠帽子」。