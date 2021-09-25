民進黨慶前夕 蔡英文交辦林錫耀這件事。曾薏蘋攝

民進黨主席蔡英文今出席「台灣關鍵年代 民進黨的誕生1986-1987」新書發表會；蔡英文致詞時向民進黨祕書長林錫耀交辦這件事；秘書長在這裡，雖然黨經費有限、空間有限，但可不可以弄出一個房間來，把這些黨的歷史做好好的陳列，讓每個世代的民進黨人都可以去那裡看看整個發展的過程。

蔡英文今天出席新書發表會時，面對媒體詢問國民黨主席選舉議題時，笑而不語。

今出席還包括民進黨前主席姚嘉文、許信良，還有現任立法院長游錫堃等人，作者邱萬興並致贈創黨史料「黨外公共政策研究會公報第一期」。蔡英文致詞時指出，今天的主角邱萬興先生、小邱，在場都是小邱的好朋友，「看這個場面，就知道他人緣有多好，大家對於他的作品，有多重視」。

她說，還記得很多年前，也就是2005年，小邱出了一本書，是記錄台灣民主運動25年。那時候很多黨公職，不只自己看，還買了很多本送人。這一次，小邱再出書，可以預期，一定很多人搶購、搶著看。

她指出，今天也藉這個場合，不論是以總統或民進黨主席的身分，她都要謝謝小邱，跟小邱說：「台灣、民進黨，有你真好！很感謝有你這位戰友，一路上跟我們一起打拚。」

她說，小邱認為，記錄是一種承擔，也是自己守護民主的方式與責任。就是因為這份承擔，所以為台灣民主化的歷史，留下許多寶貴的紀念和紀錄。「我知道，直到現在，我們黨部每次辦活動要用照片，都要到小邱那裡去借」。

她說，「小邱剛剛在電梯裡告訴我，要把很多資料送給我們黨」，可不可以弄出一個房間來，把這些黨的歷史做好好的陳列，讓每個世代的民進黨人都可以去那裡看看整個發展的過程。謝謝小邱替民進黨保留了這些紀錄。

蔡英文說，小邱跟民進黨淵源很深，這次出書，也是在談民進黨的誕生。再過幾天，民進黨創黨就滿35年了，這時候發表這本書，非常有意義。讓大家可以回到歷史現場，再一次體認創黨時期多麼艱辛，民主前輩們付出的努力和犧牲是多麼讓人敬佩。

她強調，作為民進黨人，對於創黨精神，絕對不能忘記；人民的期待，也一定要牢記在心。要繼續堅持，把民進黨這塊招牌擦亮、扛起來，就像是小邱書中寫的，「做對的事，走對的路」。

她表示，要再次謝謝小邱，為民進黨、為台灣所做的一切，也邀請所有深愛台灣、關心民主的好朋友，來看這本《台灣關鍵年代》，我們繼續一起為台灣打拚、加油。