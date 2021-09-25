第56屆廣播金鐘獎頒獎典禮，25日晚上於國父紀念館隆重登場，除了頒獎人眾星雲集備受矚目，由醒吾科大挑大梁的五位金鐘禮儀先生，經魔鬼訓練亮麗登場，展現無比魅力優雅舉止。醒吾五帥的風度和氣質，成了頒獎儀式上一道最帥氣風景。

醒吾科大表藝系老師吳函砡為每位學生仔細測量尺寸包括身高、體重、肩寬、手長、腰圍與腿長。(戴志揚翻攝)

第56屆金鐘獎由三立電視承辦，醒吾科技大學與三立電視合辦頒獎「禮儀先生」培訓營，利用中秋連假密集培訓五位精挑細選「禮儀先生」服裝儀容及身體儀態，個個有如明星模特兒不斷練習走台步及引導頒獎，艱辛訓練讓學生領略台上一分鐘、台下十年功！

「禮儀先生」培訓課程中，每位學生都必須依照老師指導，緊貼鏡面調整儀態。(戴志揚翻攝)

醒吾科大時管系錢依淳老師（左）不厭其煩訓練、指導學生台步與儀態。(戴志揚翻攝)

「禮儀先生」邱顯淞表藝系二年級，訓練過程面對老師很嚴厲的要求，原本軟弱無力的肌肉都結實硬了起來。他說，培訓當中老師除了儀態的訓練，也指導模特兒的走台的方式，絲毫不能出差錯，儼然魔鬼訓練營。

「禮儀先生」流行音樂學程鄭源凭同學表示，儀態相當於人家看你的第一眼名片，這次的課程也讓自己更靠近模特兒的生活，更加確定了自己想走的路。

「禮儀先生」表演藝術系何明俊同學，原本染了一頭特殊髮色，由於禮儀先生對於服儀有嚴格的規定，為了把握難得的機會，特地去把頭髮染黑，希望在最短時間內，經由訓練呈現最完美的自己。

「禮儀先生」時管系何家瑋同學指出，原本對禮儀先生沒有太多的想法，經過第一次的培訓課讓自己了解，其實做這樣的工作並不是外人看到的這麼簡單，它涵蓋的範圍很寬廣，而且要隨時保有高度臨機應變的能力，培訓課程樂在其中讓他收穫良多。

「禮儀先生」唯一新生新媒體傳播系陳鈺唐表示，這次很開心能入選金鐘禮儀先生的活動，抱著既緊張又期待的心情參加培訓 ，因訓練內容相當專業，很多禮儀上的細節都必須注意，也讓自己花較多時間適應跟應變，相信這次的培訓成果不只會在金鐘典禮上用到，在未來就業的各種情況下也都會需要。

負責培訓的伊林娛樂資深秀導、醒吾科大時尚產業經營管理系老師錢依淳表示，禮是靈魂、儀是表現，兩者密不可分，醒吾五位禮儀先生不只扮演金鐘獎穿針引線工作，優雅台步引導頒獎與受獎人，更能襯托出典禮之隆重。

醒吾科大表藝系老師吳函砡統籌負責訓練流程，發現學生的表現都非常優良，主動積極的態度更讓她也很願意花時間與心意在這次的活動上，全力幫忙學生學到更多實務的經驗。