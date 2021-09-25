先前才在快艇新球館動土儀式嗆聲湖人球迷的快艇老闆鮑爾默，25日接受《洛杉磯時報》訪問再次火力全開，「我一直驚訝湖人球迷所展現的敵意，難道是因你們對湖人沒信心？就只擔心快艇變強，湖人是支偉大的球隊，你們卻有點害怕我們！」

「為什麼洛杉磯這座城市那麼多人為我們喝倒采？大概在某些特定情況之下，事情就會變成這樣，」鮑爾默表示，「因為在很長一段時間裡面，快艇什麼都不是，也沒有什麼人注意到我們，所以對一直是湖人球迷的人來說，快艇不具威脅，」

「現在我們已經變得很不錯了，對於爭搶總冠軍這件事，我們非常認真，」鮑爾默表示，「你們可以看出我們有多認真，也不是以往的那種爛隊了，我們正在崛起當中，沒想到因為這樣，人們竟然開始說我們不能崛起，這裡只是湖人地盤。」

或許鮑爾默的這種嗆聲湖人球迷動作，只是想要打造洛杉磯內戰氛圍，加上他砸錢打造快艇新主場，當然期望快艇更受矚目，問題是隨著新球季即將開打，里歐納德面對整季提前報銷的窘境，快艇想要「認真」爭冠，恐怕還要等上一段時間才行。