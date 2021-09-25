每個女孩都希望能夠遇到一個只屬於自己的「超級大暖男」，但往往這些「暖男」都是隱藏型「渣男」，究竟有哪些是渣男必有特質，又讓女孩們身陷其中而毫無知覺呢?

其中來賓薔薔在《11點熱吵店》分享渣男幾大特點，包含最愛和女生「共用餐具」，這種間接強吻的行為好像在暗示「你是我的」。而其他來賓（蘿莉塔、玉兔、徐凱希、翊萱）也提到渣男特質，包含「講話咬嘴唇 眼神飄移」、「動不動就哭」、「愛拍拍、摸摸女生的頭」、「無時無刻撥頭髮」等行為，都暗示著渣男隱藏的男人性慾；且渣男對外型的在意程度上，更是隨時保持備戰狀態，最後詹惟中也綜合渣男的三個小動作，提醒女孩子要小心!

渣男小動作。（圖片／截自11點熱炒店）

一、舔嘴唇－性的暗示 容易劈腿

嘴唇代表人類的性欲與食欲，而舌頭代表內在情欲，莫名的舔嘴唇就如同動物求偶，暗示性的慾望，而這樣的男性性需求極高。

渣男小動作。（圖片／截自11點熱炒店）

二、抖腳－騙錢型渣男

抖腳暗示著欠債、躲債，屬於騙錢型渣男。

騙錢型渣男。（圖片／截自11點熱炒店）

三、眨眼睛－顧左思右，愛恨不分明

此類型渣男擅長眨眼，透過眨眼暗示許多行為或欲望，這樣的男人對愛不夠專情。

沈玉琳示範眨眼。（圖片／截自11點熱炒店）

另外詹惟中也透過面相特徵來說明渣男特性，包含濃三角眉、鼻子大、內雙、嘴上有痣等。其中毛密、髮密型的男性，性欲特別強，尤其「濃三角眉」更可怕；方臉型男子則是翻臉不認人，而鼻子大代表主觀意識強，鼻塌的男人則是比較尊重女孩子、逆來順受、隨遇而安型；鷹勾鼻、鼻孔不外露則是內斂、深情的男人。

渣男面相特徵。（圖片／截自11點熱炒店）

眼睛部分：單眼皮男子，代表著專一、讓人充滿安全感。而外雙是直接桃花，最怕的是暗桃花的內雙。眉毛分成全濃、前濃、後濃三種，眉毛前濃型的男子屬於愛交朋友、吃喝玩樂型，將兄弟視為手足，女友如衣服，是渣男代表。而後濃型的男子屬於容易被他人意見搖擺型，太重朋友易交損友。無論男女交往前都應多加相處與保護自己，一起擁有一段健康美好的感情。

渣男面相特徵。（圖片／截自11點熱炒店）

渣男面相特徵。（圖片／截自11點熱炒店）

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