紙本五倍券今(25日)上午9時開始接受預約，超商出現人潮在事務機進行預約。（趙雙傑攝）

紙本五倍券於今(25日)9時起在官網和超商事務機同時開放預訂，10月8日起再到超商等指定通路領取消費，不少民眾都準時跑到超商進行預約操作。有一名網友在《爆廢公社》PO文指出，以為假日小七很多人排隊，「結果九點時間一到，只有我一個人！」此貼文曝光後，立刻引發熱烈討論，還有人留言說「我也是去超商第一個，店長也以為會有很多人」。

原PO提到，原本以為假日，7-11會有很多人排隊，結果9點預約時間一到，只有他一個人，第二位要來預約的人還以為是直接在櫃台領白單；原PO也透露，其實自己原本也以為超商事務機會當機，不過，按照相關步驟操作後，自己很順利就拿到白單。

不少網友紛紛在貼文底下留言表示，「真好...我們這排的很誇張」、「太幸運了啦」、「我家附近7-11有10幾個人正在排隊（我領貨看到的）」、「會不會大家都覺得今天一定很多人所以沒去」、「我們這邊超商都沒半個人…」。也有不少網友建議，用手機進官網登記比較快、網頁預訂很快、健保快易通馬上預訂成功。

至於民眾到超商該如何進行預約呢？之前行政院也曾公布相關教學影片，內容提到操作方式為到超商事務機插入健保卡→輸入手機號碼→確認明細→列印小白單，即可完成預訂動作。

網友留言。(取自爆廢公社)