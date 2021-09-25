台南市農業局扣留24件蜈蚣網具公告招領。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府農業局昨（24）日出動取締鹽水溪水域違規作業蜈蚣網具，共扣留24件蜈蚣網，公告所有人招領。農業局呼籲於鹽水溪水域從事蜈蚣網具捕魚的漁民，應避免在每年9月至10月禁漁期間，進入大港觀海橋往西至出海口的禁漁區水域內作業，以免網具遭扣留或依漁業法裁罰，得不償失。

農業局表示，請物品所有人自公告日起6個月內，攜帶身分證明文件，並檢附意見陳述書洽農業局漁業科（聯絡電話：06-6331934）領取，後續將依法核處物品所有人非法漁業行為罰鍰。

農業局長李建裕表示，河口、潟湖等潮間帶水域為魚貝蟹類重要繁殖區，而蜈蚣網具因其網目甚小，誘捕水產動物大小通吃，市府已公告每年9月1日至10月31日為禁漁期，禁止以蜈蚣網具於北門潟湖、七股潟湖、將軍溪、曾文溪「鹿耳門溪、鹽水溪及嘉南大圳水域禁漁區範圍內採捕水產動物。

為維護河川生態及漁業永續經營，農業局持續結合在地協會，於9月至10月禁漁期間，加強巡查禁漁區水域內有無違規蜈蚣網具。農業局24日會同海巡署南部分署及相關單位，在鹽水溪四草大橋出海口往東500公尺處水域，查獲違規蜈蚣網具予以扣留，辦理公告招領。

農業局表示，禁漁期間農業局會持續巡查取締違規漁業行為，請漁民不要違規作業，維護河川水域漁業資源，落實水產資源再生、資源永續利用及優質綠意水岸生態環境。