紐約洋基、波士頓紅襪「基襪3連戰」在紅襪主場正式開打，這一次牽涉到美聯外卡爭奪戰，可說是「既分高下，也決生死」。洋基25日首戰派出王牌投手寇爾(Gerrit Cole)對戰紅襪王牌艾沃迪(Nathan Eovaldi)，結果艾沃迪慘遭打爆，寇爾摘得第16勝，洋基8-3拔頭籌寫下近期4連勝，兩隊的勝差只剩1場了。

Giancarlo had his way at Fenway 💪 pic.twitter.com/XoKUhE31EE — New York Yankees (@Yankees) September 25 2021

艾沃迪的帳面數據雖不漂亮，但紅襪能佔住美聯外卡，他的功勞最大，也被認為有望角逐美聯賽揚獎。此戰洋基不給他機會，開場連3支安打攻下3分，包括賈吉(Aaron Judge)的二壘打進帳本季第90分打點。

第4局洋基「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)擊出本季第32轟，而且是一發3分彈！艾沃迪艱苦解決兩人之後退場，接手的澤村拓一被打1分（算在艾沃迪的責失），總計艾沃迪2.2局失7分。

寇爾這一頭顯得風平浪靜，直到第6局才被連續敲安，挨了狄弗斯(Rafael Devers)一發3分彈。洋基牛棚未再失分，托瑞斯(Gleyber Torres)第7局補上陽春炮，全場15支安打擊垮紅襪。

美聯目前自責分率最佳的投手是藍鳥隊雷伊(Robbie Ray)，他2.72自責分率還有12勝6敗，被視為賽揚獎的有力競爭者。寇爾16勝是美聯最多，自責分率3.08在達標10勝的投手之中也是佼佼者，亦是獲獎的熱門人物。

洋基此戰獲勝之後來到87勝67敗，紅襪88勝66敗，緊追後頭的藍鳥同日輸球成為85勝69敗，落後洋基2場勝差。