冷氣機通常都安裝在牆上，但你有看過裝在窗上的嗎？香港一名網友日前逛街時，發現樓上一間瑜珈教室的窗戶上竟卡了一台冷氣機，而且隨窗戶移動，讓他看了直呼不可思議，也將此畫面拍下PO網，讓不少人怒斥太危險。

香港一名網友日前在上水區發現，樓上一間瑜珈教室的窗戶竟卡了一台冷氣機，仔細一看才知道，他們竟將冷氣安裝於鋁窗框上方，只見窗戶幾乎一半都被冷氣遮住，當時窗戶還呈現半開狀態，冷氣隨之移動，讓人看了忍不住捏一把冷汗，原PO也將照片分享至臉書社團「家居維修交流平台」。

不少網友怒斥，「這在哪裡？我絕對要避開不經過」、「這種安裝方法非常不正確，因為冷氣機所有的重量都在窗戶上，非常危險，冷氣連同窗戶隨時都可能掉到街上」、「移動式冷氣機」、「其實我認為最大問題是安裝的冷氣師傅，顧客不懂就算了，但師傅是專業的，這種東西怎能裝到窗戶上」。

根據《香港01》報導，裝修業者「裝修佬」表示，活動窗無法承受整台冷氣機的重量，此安裝方式非常不妥，一般住戶受自家大樓自訂的規則及屋宇署的小型工程項目規範，因此安裝方式符合法規，但並非所有住戶安裝冷氣時，都會向相關部門提出工程申請，因此才會出現不少違規情形。