埔墘附幼教保員王凱萱陪孩子一起在彩繪世界漫遊。（新北市教育局提供）

三芝附幼廚工鄭嫦娥細心調味孩子們最喜歡吃的馬鈴薯蛋沙拉。（新北市教育局提供）

為感謝公私立幼兒園教保服務績優及資深人員長年付出的貢獻，新北教育局日前表揚55位長期奉獻杏壇的教師、教保員、護理人員、職工及廚工，肯定他們展現自身專業守護幼童身心健康的用心。

教育局表示，55名獲表揚者包括績優教職員工41位、資深人員14位，服務滿40年者2位，20年及30年者共3位，其中，瑞平國小附設幼兒園郭珮蓉教師任教10餘年，擔任導師及多年園主任協助園務規劃，積極投入在地文化課程探究，如結合大南灣巡守隊員地方資源，帶孩子去鄰近海域淨灘，也利用有機農園規畫種菜體驗，落實吃在地食當季低碳食物里程。另她也積極提升自我專業取得美勞教育碩士學位，擔任市府「創意肢體動一動」專書種子園教師，發揮所學貢獻在教學及行政領導上，獲獎實至名歸。

而埔墘國小附設幼兒園教保員王凱萱從小立志當一名幼教老師，對特殊教育領域有豐富教學經驗，用心智圖設計新課綱多元課程、利用手作DIY毛線編織教學，讓孩子用不同素材創作，此外，還透過建立班群、影音剪輯等資訊工具讓家長瞭解孩子學習。

三芝國小附設幼兒園廚工鄭嫦娥廚則是孩子健康的守護者，她說：「愛就是看到孩子把飯菜吃光光」，每天7點就在廚房洗菜切菜製作健康飲食，讓孩子享用到新鮮美味點心及午餐，除食材衛生管理，她也重視用餐後廚房整潔及餐具消毒，只要聽到孩子說「好好吃，我還要再一碗」、「阿姨我把妳煮的飯通通吃光光了！」就覺得一切辛苦都值得了。

教育局長張明文表示，這次防疫作戰中幼教老師很辛苦，每日清消園舍環境、玩具、地墊，對衛教觀念還未成熟幼兒更需要師長不斷提醒戴口罩、勤洗手、用餐不說話等防疫教學，是教育史上前所未有挑戰，但奠定了幼兒良好健康衛生習慣生活課程，感謝所有幼教人員辛勞。