參山處與谷關飯店餐廳業者舉辦「谷關泡好湯 入關博物館絹印DIY活動」，消費滿額可免費體驗手作絹印限量文青包。（參山處提供／陳淑娥台中傳真）

參山處與谷關飯店餐廳業者舉辦「谷關泡好湯 入關博物館絹印DIY活動」，消費滿額可免費體驗手作絹印限量文青包。（參山處提供／陳淑娥台中傳真）

參山處與谷關飯店餐廳業者舉辦「谷關泡好湯 入關博物館絹印DIY活動」，消費滿額可免費體驗手作絹印限量文青包。（參山處提供／陳淑娥台中傳真）

參山處與谷關飯店餐廳業者舉辦「谷關泡好湯 入關博物館絹印DIY活動」，消費滿額可免費體驗手作絹印限量文青包。（參山處提供／陳淑娥台中傳真）

時序入秋，谷關溫泉區逐泡湯遊客增多，參山國家風景區管理處與谷關15家飯店餐廳業者共同舉辦「谷關泡好湯 入關博物館絹印DIY活動」，即日起在合作飯店餐廳消費超過2000元，可獲得DIY體驗券，年底前可憑券至入關博物館DIY手作絹印限量文青包，力邀遊客體驗谷關地區獨特豐富的山林美景、溫泉美食與原民文化。

參山處代理處長曹忠猷指出，時序入秋，谷關溫泉區逐漸湧入泡湯遊客，為打造今年2月甫重新改裝開幕的「入關博物館」風格旅遊品牌意象，遊客年底前可憑絹印體驗券到入關博物館手作絹印獨一無二文青風格的旅遊帆布包，歡迎遊客在疫情穩定之際，衝一波谷關泡好湯吃美食兼作芬多精森林浴。

參山處指出，谷關溫泉區是交通部觀光局「PLUS 19 台灣溫泉鄉」品牌計畫第一處示範點，「入關博物館」透過此計畫以谷關遊客中心為策展場地，導入藝術美學與在地觀光資源，輔以地方創生、文化加值元素，除了提供旅遊資訊與休憩的既有功能，也賦予到訪溫泉鄉旅人體會在地魅力的重要媒介，現在更融入DIY創作體驗，已成為遊客入山探索谷關、旅遊泡湯前的最佳巡禮中繼站。

參山處表示，谷關地區有多樣動植物生態，除了歷史悠久溫泉聞名全台，松鶴、裡冷等4個部落觀光資源更是豐富，捎來、德芙蘭、谷關七雄等步道也是中級山知名路線，在地知名白冷冰棒、肉包、五葉松汁與鱘龍魚料理更等著旅客來品嚐。更多入關博物館與絹印DIY活動資訊，詳見「趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山」臉書粉絲專頁。