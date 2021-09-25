家家有本難念的經，婆媳問題自古便是其中一項，網紅廣告小妹透露一年前加入美國人妻社團，沒想到近來「婆媳問題」竟讓成員分成兩陣營開戰，她也坦言：「有不想和婆婆相處的心情再正常不過，勉強自己去相處是自虐行為」。

廣告小妹近來加入美國人妻社團，版規是「必須散播正能量」，在罵老公的同時，還得附上自我檢討報告，以及改善方式的專家文獻，因此社團總是出現祥和的留言：「妳一定可以改變他的！加油」，有次她忍不住留言建議：「問問看自己願意為同床共枕十年的伴侶改變多少，就會得出答案。會改早改了」，原以為會被踢出社團，但結果並未如預期，依舊安好留在社團內。

不過近來社團負能量爆發，主要是一個主題「我不想和婆婆相處怎麼辦」，幾則質疑性留言掀起腥風血雨，裡面成員也分成兩大陣營隔空開戰，最後有１５人決定退團，這也讓她意識到「婆媳問題果然是跨國界、跨族裔的世紀難題啊，連正能量都救不了」，因此保持距離是她維繫婚姻的方式。

廣告小妹表示身為媳婦，不想和婆婆相處的心情再正常不過，勉強自己相處是自虐行為，但也不能剝奪伴侶和他家人相處機會，因此強調「放老公去陪他媽媽，愛陪多久陪多久」是唯一解決辦法，對此，網友也紛紛回應：「如果基本個性上彼此都不同，距離真的產生美感」、「可惜有很多豬隊友總是喜歡強迫自己另一半接受」。