美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，美國政府樂見北京決定釋放加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和史佩弗（Michael Spavor）。

加拿大法官今天稍早終結對中國華為財務長孟晚舟的引渡程序，孟晚舟已搭機返國。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）隨後宣布，遭陸方關押逾千日的康明凱和史佩弗也已飛離中國，將於明天上午抵達加拿大。

美國為康明凱和史佩弗獲釋喝采。布林肯表示，美國 「很高興」陸方放人，「國際社會一致樂見中華人民共和國當局做此決定」。

加拿大應美國要求，於2018年12月在溫哥華機場逮捕孟晚舟；同月稍晚，北京以涉嫌刺探情報為由，拘留加拿大前外交人員康明凱和商人史佩弗。

康明凱和史佩弗今年3月受審。史佩弗8月遭判11年有期徒刑，康明凱案件則未宣判。如今兩人都獲釋飛離大陸。