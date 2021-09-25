李慶平籲「九二共識」說清楚 朱立倫：我一向都講得最清楚 11:402021/09/25 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨主席候選人朱立倫今（25日）上午10時許前往新北市三重區義天宮投票所投票，投票前還先前往義天宮參拜。（朱立倫辦公室提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席候選人朱立倫今（25）日上午10時許前往新北市三重區義天宮投票所投票，針對海基會前副祕書長李慶平說不論誰當選，都要對「九二共識」說清楚，朱則強調，自己一向都講得非常清楚，也是講得最清楚的。 國民黨主席候選人朱立倫今（25日）上午10時許前往新北市三重區義天宮投票所投票。（葉書宏攝） 朱立倫今（25）日上午10時許前往新北市三重區義天宮投票所投票，投票前還先前往義天宮參拜，朱立倫表示，自己一向都講得非常清楚，也是一貫對黨綱、黨章規定最遵守，也是講得最清楚的。 國民黨主席候選人朱立倫今（25日）上午10時許前往新北市三重區義天宮投票所投票。（葉書宏攝） 張亞中：朱立倫過去支持兩岸和平協議 現在卻打臉自己 撇棄保效益 朱立倫喊話：集中選票讓國民黨更強大 #國民黨 #朱立倫 #九二共識 #海基會 #李慶平 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 朱立倫發布競選影片催票 堅持「正藍」不走極端 11:472021/09/24 政治 大陸外交部列舉102條事證 批插手香港 要美國停止干涉內政 04:102021/09/25 焦點新聞 國民黨主席之戰前夕黃暐瀚辦網路投票 「他」暫時領先 14:332021/09/24 政治 29名藍委挺朱？江啟臣：黨內選舉逼人表態有點吃豆腐 13:582021/09/24 政治 牽動2022縣市長、2024總統及兩岸關係！殺到見骨 國民黨黨主席選舉 決戰看今朝 04:102021/09/25 焦點要聞 李明璇談國民黨主席選舉 連勝文、江啟臣親喊話 萬人大讚 12:592021/09/24 政治 爭取黃復興支持 搶票打出5萬通電話 04:102021/09/25 焦點要聞 兩岸企業家峰會台方祕書長 尹啟銘出任 04:102021/09/24 焦點新聞 赴三重投票 朱立倫籲團結：每一票都是捍衛中華民國、國民黨 11:182021/09/25 政治 呼籲黨員踴躍投票 卓伯源重申：中道路線是黨內最大公約數 12:142021/09/24 政治 台灣兩大原因留不住獨角獸 Gogoro寧赴美借殼上市 08:202021/09/25 財經 政治熱門新聞 塔綠班爆紅 正妹議員：蔡英文最新民調再度死亡交叉 - 政治 孟晚舟獲釋後華盛頓與北京關係和緩了？ 戰略專家張競：後面還有好戲 - 政治 「旅美教授」質疑高虹安學歷踢鐵板 彭文正戳破他有幾個特色 - 政治 蔡英文最新民調出爐 劉寶傑看見一事：我們會看得起這種人嗎？ - 政治 國民黨主席之戰前夕黃暐瀚辦網路投票 「他」暫時領先 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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