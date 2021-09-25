國民黨主席候選人朱立倫今（25）日上午10時許前往新北市三重區義天宮投票所投票，針對海基會前副祕書長李慶平說不論誰當選，都要對「九二共識」說清楚，朱則強調，自己一向都講得非常清楚，也是講得最清楚的。

國民黨主席候選人朱立倫今（25日）上午10時許前往新北市三重區義天宮投票所投票。（葉書宏攝）

朱立倫今（25）日上午10時許前往新北市三重區義天宮投票所投票，投票前還先前往義天宮參拜，朱立倫表示，自己一向都講得非常清楚，也是一貫對黨綱、黨章規定最遵守，也是講得最清楚的。