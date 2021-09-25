紙本五倍券開放預訂的第1天，儘管超商系統有點卡卡，截至今(25日)上午11點，已有71萬人完成預訂，而相當受民眾歡迎的國旅券、農遊券預約人數已突破800萬大關，免抽籤的500元好食券也僅剩下不到59萬的名額，想搶的民眾得把握周末時間上網數位綁定。

根據經濟部統計，截至11點為止，開放紙本五倍券預訂2個小時，合計71萬7202萬人完成預訂作業，其中以使用超商事務機預訂的人數較多，有42萬2122人，占5成8，使用官網預訂的人數也有29萬5080人。

另外，完成數位綁定的人數有341萬6471人，其中，個人維定252萬0765人，數位綁定89萬5706人，以好食券提供前400萬名數位綁定者來換算，好食券僅剩不到59萬個名額可搶。

振興五倍券自22日開放預訂以來，官網登入人次已超過1926萬人次，在各部會加碼券部分，最受歡迎的國旅券已有812萬6613人登記，其次為農遊券有804萬9283人登記，都超過800萬人搶登記，藝Fun券有789萬1089人登記，動滋券765萬4011人登記，客庄券698萬8810人登記，地方創生券484萬6375人登記，i原券也有113萬4855人登記。