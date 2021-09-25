紙本五倍券於今日上午9時開始接受預約，超商出現人潮在事務機進行預約。（趙雙傑攝）

紙本振興五倍券今起開放官網及超商預定。（行政院提供）

紙本振興五倍券今起開放網路預訂，行政院長蘇貞昌今在臉書再度說明預定流程，即日起，民眾可上振興五倍券官方網站，或每日上午9時到晚上10時，持健保卡到四大超商操作事務機預定紙本五倍券。

蘇貞昌指出，為避免不必要接觸與群聚，鼓勵大家使用24 小時提供服務的網站預訂。即便要出門，也要記得戴好口罩、落實實名制、保持社交距離！一起守住疫情，全力振興。

因應分流，五倍券官網預約與領取分為兩梯次，第一梯次為今日起至10月1日預定，10月8日至10月21日領取；第二梯次為10月25日至10至31日預定，11月08日至11月21日領取。

預約方式民眾須具備讀卡機，前往五倍券官網，插入個人健保卡識別身分後，選擇領取通路及門市及完成預約；若無讀卡機的民眾，可登入健保快易通App，點選五倍券驗證，並於官網登入驗證程序。

至於郵局部分，10月04日起開放預約電話或郵局官網預約，10月12日至10月30日之間的上班日，受理預約民眾開始領取紙本五倍券；其中10月16日、10月23日以上兩個週六支局提供全日服務（機關、學校內郵局除外）。