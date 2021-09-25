陳峰被採取強制措施：海航告別「家天下」，數日之後迎大考。圖疫情期間的機場。（中新經緯）

大陸中新經緯用戶端25日消息，距重整計畫草案表決不到一周時間，海南航空集團董事長陳峰、執行長譚向東被採取強制措施。海航集團24日晚間公告宣布：「今接到海南公安機關通知，海航集團有限公司董事長陳峰、執行長譚向東因涉嫌違法犯罪，被依法採取強制措施。海航集團及其成員企業運轉穩定有序，破產重整工作依法順利推進，生產經營不受任何影響。」帶來變數。

上述公告發布不久，海航員工收到海南省海航集團聯合工作組組長、海航集團黨委書記顧剛給全體員工的一封信，對海航為何走到了這一步進行了反思。

「在度過困難，擺脫危機的時候，很多人又丟了初心、忘了使命，總以為故事還可以重複，是上天給了自己機會，總是把因果和自己的冒險經歷掛在嘴邊，佛經成了指揮自己的行動指南。」顧剛在信中表述。

中新經緯報導，查閱海航集團官網及公開報導，距離68歲的陳峰上次公開露面已經過去一年半。2020年4月22日，海航集團微信公眾號顯示，在新冠肺炎疫情防控階段性成效進一步鞏固、復工復產取得重要進展的關鍵時期，3月29日至4月21日，海航集團董事長陳峰赴多地調研航空安全生產情況。

然而，繼去年4月走訪調研活動後，海航再也沒有推出任何有關陳峰的動態消息。2020年「五一」期間，正值海航創業27周年，陳峰依舊沒有出現。

作為海航集團的創始人之一，陳峰曾在民航總局、國家空中交通管理局工作多年，後擔任海南省省長航空事務助理職務，負責主持組建海南省航空公司。1993年，海航成立時僅是一家航空公司，當時旗下僅有1架飛機。如今，海航在多個行業開展業務，包括航空、基礎設施、房地產、金融服務及旅遊業等。

此前不斷「買買買」的海航，資產規模一度超兆元人民幣，成立的子孫公司超2000家。

不過，利用資金槓桿高速擴張，通過大規模全球並購實現多元化布局，同時也加劇了債務風險。2017年中，海航出現流動性危機。2018年7月，時任海航集團董事長王健在法國因一場意外去世。隨即，已退居幕後兩年多的海航集團董事局主席陳峰出任海航集團董事長。

2018年至2019年，陳峰選擇通過拋售資產以求「自救」：賣飛機、賣酒店、賣大廈、賣物業等，海航系企業也通過減持上市公司股份、轉讓航空公司股權等舉措獲取資金。

然而，海航「自救」的行為並不足以應對流動性危機，再加上2020年新冠疫情衝擊航空業，海航最終走向了破產重整。2021年1月29日，海航集團發布公告表明，收到海南省高級人民法院發出的《通知書》，相關債權人因海航集團不能清償到期債務，申請法院對海航集團破產重整。2021年3月13日，海南省高級人民法院依法裁定對海航集團等321家公司進行實質合併重整。

2020年2月29日，海南省發展控股有限公司董事長顧剛、海南洋浦經濟開發區管理委員會主任任清華分別擔任公司執行董事長和聯席CEO。

從時間表來看，2021年8月6日，海南省高級人民法院裁定海航集團及子公司重整計畫草案提交期限延長至2021年11月10日。也就是說，留給海航提交重整計畫草案的時間僅剩一個多月。

今年9月12日晚間，海航控股公告稱，目前，管理人已經確定海航集團航空主業戰略投資者為遼寧方大集團實業有限公司（下稱遼寧方大），若投資完成，戰略投資者可能成為公司控股股東。

該公告發布的第二天，顧剛在會上表示，確定了戰略投資者標誌著海航集團破產重整進入衝刺階段。「海航重整多項工作創國內同類項目紀錄，後續矛盾和問題依然紛繁複雜，面臨艱鉅挑戰和困難。」

公告顯示，截至2020年底，海航集團航空主業共運營668架商用飛機，132架通航飛機，客運航線數量超1500條；航空主業從業人員6.4萬人，其中特業人員超3.8萬人。