近幾年有許多單位會做台灣最佳大學的排行榜，某些大學也因此被冠上「頂大」的稱號，但實際上哪些學校是頂大，並無明文規定。對此，一名就讀台大的男同學表示，當年考大學根本沒聽說過所謂的頂大，但現在此說法卻在網上戰翻，他認為與其浪費時間去吵這些，不如先早點認清自己的實力，並透露在台大念書最大的好處就是，很快就會認清「我就爛」這件事情。

一名男網友昨天在Dcard論壇上發文表示，當年考大學的時候，從來都沒有想過頂不頂大的問題，但如今「頂大」這個稱呼竟能引起網友大戰，讓他不禁感慨「這樣的眼界是要多狹隘啊？給你個頂大稱呼，出國還不是沒人認識。」

男網友坦言，考上所謂的「頂大」沒什麼了不起的，但沒考上的人集體自我安慰也很沒意思。大家與其在網上戰校系、討論頂不頂大，不如先好好認清自己的實力，不要當一個自認為不錯的井底之蛙。

男網友說，讀台大的好處就是有很高的機率認清「我就爛」這件事情，因為班上總有幾個人會摧毀你的信心。很多人說台大生很傲慢，但他認為那是屬於台大生的驕傲，因為他們比任何人都清楚自己的實力，不會自以為與真正的天才差不多，「在這邊說自己的校系有多好，還不如找工作、申請國外學校時，看別人接不接受來的實在」。

貼文引起網友討論，「出社會還不是看薪資單，房仲、保險和直銷業績嚇嚇叫，照樣能嗆爆頂大生，各位懂？」、「因為你是頂大，你發這篇才有人認同。不信，換一個私立科大的卡稱，看看你是怎麼被噓下去的，人的天性就是如此。」、「我念文化若跟你發一樣的文肯定會被嗆爆，反正在你們頂大眼裡，文化就是不折不扣的學店」。

但也有網友留言認同原PO說，當年還在台大念書的時候，真的被電得跟狗一樣，沒有在那個環境念過書的人，根本難以想像台大學生在台大裡面一爭高下的樣子，當他認為高級微積分的課本看起來像是天書，還是有同學隨便就拿下A+。

針對網友們的踴躍發言，原PO也更新內文表示，他單純只是覺得爭論誰屬於頂大、誰不是頂大這件事情，會顯得自己的格局很小，因為真正頂尖的不是學校而是人，但在認清自己能力之後，大家也不需要妄自菲薄。