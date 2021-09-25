今日傳出118所高中職學生已上傳的學習歷程檔案遺失，教育部表示，若找不到備份，學生就得重新上傳。對此國民黨立委林奕華抨擊教育部不負責任，簡直就是把師生當成實驗品，嚴重傷害各界對學習歷程檔案制度的信任，因此要求教育部長潘文忠應對外道歉，立即檢討原因，提出補救措施，並追究責任。

林奕華表示，從學習歷程檔案一開始實施，學校端就不斷反映問題，不只是上傳內容、上傳時間的問題，系統設計與操作也有很多不良反應。但第一線教育人員總是默默承受各種不便，配合制度努力協助學生上傳資料，結果辛辛苦苦完成的檔案，竟然因為「手誤」就毀了，學生能接受嗎？老師能接受嗎？

林奕華提到，這已經不是檢討或改善系統的問題，是大家對教育部的制度失去信心，更遑論之後若要重新上傳，有沒有公平性問題都會是爭議。

林奕華認為，教育部明明有多年辦理各種考試招生的經驗，怎麼就沒有發生過考試成績或資料檔案「手滑」遺失的問題，這代表教育部對學習歷程檔案這個系統的督導鬆散，那邊有漏洞補那邊，根本沒有全面性檢討。

林奕華強調，已要求教育部儘快提出補救方法，並應提出檢討報告，公開對外說明。